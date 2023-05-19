特企／《台北大空襲》78 週年　鄭宜農操刀主題曲《終戰》MV

適逢《台北大空襲》歷史事件 78 週年 同名電玩推出韓文版
1945 年 5 月 31 日，超過一百架美軍轟炸機空襲台北，造成嚴重傷亡，今年 5 月是 78 週年紀念，將於 5 月下旬釋出韓文版。製作人張少濂表示，韓文版翻譯是由文化大學李正珉教授帶領的「Team BPMF」42 人團隊，費時三個月翻譯完成。李正珉教授是深耕比較文學領域的學者，對各國殖民史相當感興趣，在遊玩《台北大空襲》後非常滿意，並認為是優秀的研究素材，因此向製作團隊提議將遊戲翻譯為韓文版。
由李正珉教授帶領的「Team BPMF」團隊
李教授進一步表示，韓國也曾是日本殖民地。然而韓國、台灣對這段歷史的立場不一。韓國人態度較為消極，而台灣人偏向積極談論這段歷史。由於許多韓國人不了解台灣人的想法，李教授認爲《台北大空襲》有機會成爲一個面向韓國，傳遞台灣人觀點的窗口，並期待韓國玩家透過遊戲深入了解台灣。
適逢台北大空襲 78 週年紀念，由音樂人鄭宜農創作的電玩主題曲《終戰》也釋出MV。鄭宜農表示，主角清子的目光像是一直望著遙遠的過去，希望透過這首歌，讓大家能聽到從遠處的回憶裡傳來的聲音，歡迎玩家一同進入遊戲，親身體驗遊戲帶來的感動。
《終戰》MV 連結
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