謝娜身家破億「借61萬買包」遭爆賴帳！她曝真相認了：我沒有還
網傳身家破億的中國女星謝娜，因主持陸綜《快樂大本營》而廣為人知，但她2019年參加真人秀《妻子的浪漫旅行2》時，卻因向女星包文婧借了3萬元澳幣（約61萬新台幣），事後還款3萬人民幣（約13萬新台幣）而遭酸欠錢不還，對此她近日針對此事回應「是真的，我沒有還，是當時我就讓我弟弟還了」，包文婧也在微博上發文澄清，謝娜當下就已將錢還清，不知為何後面會被誤解。
記者賴禹妡/綜合報導
謝娜2019年參加《妻子的浪漫旅行2》時，和女星章子怡、袁詠儀、包文婧一起飛到澳洲旅遊，她在當地逛街時不小心把卡刷爆，但想買一個包包，因此向包文婧借了3萬澳幣，事後包文婧在車上表示有收到謝娜的還款，但卻是3萬人民幣，讓在場女星都以為謝娜還欠下將近50萬元新台幣。
謝娜近日在節目中被問到「是否真的沒還錢？」她直接回應「是真的，我沒有還，是當時我就讓我弟弟還了」，並還原當時情況，原來她當初並不知道向包文婧借的是港幣，因此才會匯給對方人民幣，得知後也立即請弟弟代為償還。
對此，包文婧也在微博上發文替謝娜澄清，「那個錢當下就還清了」，兩人還會拿這件事開玩笑，彼此都沒有當一回事，但不知道為何事情會被誤解成這樣，「相信娜姐的好大家都看得到！娜姐我愛你」，並附上兩人合照，證明交情仍十分要好。