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綠議員秀紀錄控八里汙水廠移交延宕　新北市府：沒有安全都是空談

▲新北市議員鄭宇恩臉書發文秀出新北市府151次缺席紀錄，指控八里汙水廠移交延宕。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲新北市議員鄭宇恩臉書發文秀出新北市府151次缺席紀錄，指控八里汙水廠移交延宕。（圖 ／記者吳嘉億攝）

記者吳嘉億／新北報導

針對八里污水處理廠接管問題，新北市議員鄭宇恩今（19）日再拿出向台北市政府衛工處取得的會勘紀錄，揭露新北市缺席151次，痛批市府對於八里污水廠移交延宕，就是無心接管、無心照顧市民健康，才會讓民眾陳情的惡臭情況持續發生，侵害八里鄉親的健康。對此，新北市政府水利局澄清，八里污水處理廠交接涉及雙北數百萬污水用戶之生命財產安全與權益，是很嚴肅的課題，強調沒有安全一切都是空談，需謹慎、務實、有條件、有步驟依程序進行方能成就。

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鄭宇恩於臉書發文強調，在質詢中的質疑全是有憑有據的，在請台北市議員協助下取得的衛工處所有的會勘紀錄，其中新北市政府水利局的簽名欄位，每一張都是空白，而新北市府水利局長宋德仁卻在答詢時內容答非所問，在議會殿堂大聲宣揚說自己有出席會議的紀錄，但距離市政總質詢已經過了10天，還沒有提供。

▲新北市議員鄭宇恩臉書發文秀出新北市府151次缺席紀錄，指控八里汙水廠移交延宕。（圖 ／翻攝新北市議員鄭宇恩臉書）
▲ 新北市議員鄭宇恩臉書發文秀出新北市府151次缺席紀錄，指控八里汙水廠移交延宕。（圖 ／翻攝新北市議員鄭宇恩臉書）
文章中說明，從營建署相關資料中可知，相關會議委員不斷提醒新北市府修正後再行提送修正版、請新北市府就實際需求及效益評估，並依其重要性列出優先順序等內容，甚至還提醒新北市所提送的疏流設施量體過大，其總疏流量體已達到八里廠平均日進水量的5倍。

鄭宇恩文章內還提到，水利局每週兩次派員進廠難道都沒有聞到廠區內的惡臭嗎？指出上個月廠商堆積至少200包的淤泥，不斷有民眾陳情惡臭情況，強調新北市可以繼續找一百個理由拖延接管，也可以繼續找其他議員護航做球，但事實就是白紙黑字攤在眼前。

新北市水利局長宋德仁表示，自交接議題之初即表達交接原則為先「收集系統」完成後再辦理「八里污水處理廠」移交，但台北市政府未依共識卻一再行文辦理八里廠移交會勘，因尚未到實質清點八里廠移交設備程序，導致新北市府無法進行交接，且每次都有行文表達新北市政府立場。

宋德仁強調，面對八里污水處理廠交接，民眾生命財產安全為首要課題，沒有安全一切都是空談，會以審慎、務實、有條件、有步驟依程序進行交接工作，同時持續監督及協助台北市政府依權責做好八里廠營運管理工作。

八里污水廠是在民國86年由中央建設後委託台北市政府代管至今，台北市政府於106年函報行政院同意改請新北市接管，因系統及設備已建置超過26年，為保障雙北數百萬污水用戶的生命財產安全與權益，須全面檢討系統安全性問題，由新北市政府提出可行的改善計畫，爭取中央補助，保障市民的安全與權益。

▲八里污水廠在民國86年由中央建設後委託台北市政府代管，106年函報行政院同意改請新北市接管。（圖 ／新北市政府水利局提供）
▲八里污水廠在民國86年由中央建設後委託台北市政府代管，106年函報行政院同意改請新北市接管。（圖 ／新北市政府水利局提供）

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