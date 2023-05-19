綠議員秀紀錄控八里汙水廠移交延宕　新北市府：沒有安全都是空談

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文章中說明，從營建署相關資料中可知，相關會議委員不斷提醒新北市府修正後再行提送修正版、請新北市府就實際需求及效益評估，並依其重要性列出優先順序等內容，甚至還提醒新北市所提送的疏流設施量體過大，其總疏流量體已達到八里廠平均日進水量的5倍。
鄭宇恩文章內還提到，水利局每週兩次派員進廠難道都沒有聞到廠區內的惡臭嗎？指出上個月廠商堆積至少200包的淤泥，不斷有民眾陳情惡臭情況，強調新北市可以繼續找一百個理由拖延接管，也可以繼續找其他議員護航做球，但事實就是白紙黑字攤在眼前。
新北市水利局長宋德仁表示，自交接議題之初即表達交接原則為先「收集系統」完成後再辦理「八里污水處理廠」移交，但台北市政府未依共識卻一再行文辦理八里廠移交會勘，因尚未到實質清點八里廠移交設備程序，導致新北市府無法進行交接，且每次都有行文表達新北市政府立場。
宋德仁強調，面對八里污水處理廠交接，民眾生命財產安全為首要課題，沒有安全一切都是空談，會以審慎、務實、有條件、有步驟依程序進行交接工作，同時持續監督及協助台北市政府依權責做好八里廠營運管理工作。
八里污水廠是在民國86年由中央建設後委託台北市政府代管至今，台北市政府於106年函報行政院同意改請新北市接管，因系統及設備已建置超過26年，為保障雙北數百萬污水用戶的生命財產安全與權益，須全面檢討系統安全性問題，由新北市政府提出可行的改善計畫，爭取中央補助，保障市民的安全與權益。