5億房產高中生「結婚2小時墜樓亡」！律師曝2關鍵：配偶不得繼承

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台中一名18歲賴姓少年，就讀高三，今年才剛考上東海大學。因為父親過世，繼承總市值為5億的30筆房地產，在5月4日當天早上，賴姓少年和負責處理房產的夏姓代書26歲兒子，兩人以討論房產規劃為由外出，沒想到竟是雙載直奔北屯區戶政事務所，完成同性登記結婚。更誇張的是，擁5億房產的賴姓高中生，在婚後兩小時就於夏男家中墜樓身亡。賴母今（19日）在市議員賴順仁陪同下開記者會，懷疑兒子是假輕生、真害命。
賴母透露，兒子不久前才因為暗戀女同學到輔導室請求協助，卻跟只見過幾次面、沒什麼交集的代書兒子跑去結婚，且兒子墜樓身亡後，代書兒子就可繼承房產，讓賴母及委任律師質疑死因不單純。結婚後馬上墜樓死亡的案件，也讓林智群律師在粉專直呼：「這個事情非常離奇」。
5億房產繼承關鍵曝光
林智群律師指出，在法律層面有幾個地方需要注意，現在滿18歲就是成年，而18歲就可以結婚，因此登記結婚是沒有問題的。但他點出「2關鍵」影響繼承，第一、「結婚登記需要兩個證人」，應該把證人找來，確認雙方是否有結婚真意。第二，如果婚姻成立，配偶有繼承權，代書兒子跟高中生媽媽將能各分一半遺產，但若發現是配偶殺害，將依法不得繼承。
5億高中生疑假輕生、真害命
賴母指出，當天是夏男以傳授如何處理房產為由，硬把兒子拉出門，還要求兒子要帶「身分證件」。兩人在完成結婚登記後，便把兒子載回夏男家。賴母懷疑夏男在酒裡下藥，再把兒子從從陽台推落，製造自殺假象。賴母表示，兩人只見面兩次，怎麼可能登記結婚，且怎麼完婚後馬上墜樓。她憤而提告殺人罪，指稱夏男涉嫌謀財害命，檢方裁定夏男以30萬元交保候傳。
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