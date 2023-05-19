王國材參加台美商業論壇　見證簽署3項合作備忘錄

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交通部指出，王國材18日受邀參加駐芝加哥辦事處與美台商業協會合辦的「美國中西部台美商業論壇」，主題為「實踐APEC運輸部長會議目標：創新、永續及移動」，並於會中見證華德動能與美國優車智能公司、駐芝加哥辦事處與密西根州經濟發展局，以及成功大學與密西根州立大學所簽署的3項合作備忘錄，有助台美雙方電動車產業開拓更多合作契機。
另外，交通部指出，王國材15日參加APEC運輸部長會議周邊活動「啟動APEC綠色海運合作」，分享台灣推動綠色海運相關措施及成效；16日於運輸部長會議「供應鏈與連結性」議程中，分享台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下維持海空運正常運作及強化關鍵基礎設施韌性重要成果。
交通部指出，在「運輸部門於氣候變遷之角色」議程中，王國材說明台灣為達淨零排放目標，持續落實綠色港埠發展、推動離岸風電關聯產業等工作；17日於「包容性與性別」議程中，強調台灣照護行動不便的民眾與偏鄉運輸可及性重要政策成果，如愛接送App、偏鄉幸福巴士，向與會各運輸部長及代表展示台灣落實本年度APEC「為各方創造具韌性及永續的未來」的工作成果，並期為未來APEC區域發展做出貢獻。
交通部表示，這次運輸部長會議，王國材更與多國進行雙邊會談，除了與主辦會員體美國就綠色海運合作、電動車產業鏈合作、無人機管理、鐵路安全等議題交流互動外，並與澳洲、日本、韓國、新加坡、越南進行場邊會談，就這次運輸部長會議所關切疫後運輸產業復甦、淨零排放、運具電動化等議題意見交流。（編輯：管中維）1120519