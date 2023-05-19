缺工問題！塔可捲餅名店「Masa」中山店將熄燈 顧客紛留言打氣
專賣墨西哥料理「塔可捲餅(taco)」的「Masa」，因為兩位主廚有來頭，即知名異國料理餐廳「Salt & Stone」主理人Long與現代居酒屋「山男YAMASAN」主理人一山聯手打造。曾在米其林餐廳歷練過的兩位，研究出選用台灣在地玉米製成玉米餅，吸引不少老饕上門。分店共有通安店、永春店與中山店，繼永春店暫停營業後，驚傳中山店將熄燈。老闆之一的一山(I-Shan Wang)今(19)日在臉書上公布，中山店最後營業日將為5/22。
記者葉盛耀/綜合報導
根據老闆之一的一山於臉書的說法，「疫情中後的人力緊縮讓MASA蠻受挫的。從開店就一直都有在補人，可惜不管是內外場都做不長久。」、「今年過完年後，二三月陸續走了12個人。」於是他們選擇縮短營業時間，四月開始中山店營業只5天，永春店暫停營業。但一山提到，這樣可勉強營運，營業額只能打平，於是「後來覺得讓員工在通安、中山兩間店這樣跑來跑去也不是辦法，只會流失更多人力。」於是經兩方討論過後的結果，將收掉中山分店。
足見想收掉中山分店的最大原因，又是餐飲業近日紛紛面臨的缺工問題。消息一出，顧客紛留言：「很喜歡你們，辛苦了」、「加油」、「台北最好的taco。」除了期望顧客們趕在5/22前多去捧場，一山也提醒大家，通安店依舊是正常營業的。