缺水問題將重創經濟！賴清德籲：民眾節水共度難關

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賴副總統聽完簡報後致詞表示，水資源攸關人民生活、產業發展和糧食生產，台灣缺乏水資源不僅將重創經濟，也會造成社會混亂，甚至影響全球產業供應鏈，必須妥善因應。
副總統指出，水資源供應面臨大自然挑戰，未來台灣面臨的水情，會是豐水期水更多、枯水期水更少，也許剛做完抗旱工作，馬上就須進行防洪工程，除了中央機關努力，也需要地方政府共同幫忙。
副總統表示，水資源區域分配不均和備用水不足等問題，都是台灣水資源應用的重大挑戰，他任行政院長時，與水利署共同研擬「開源、節流、備援、調度」戰略。
副總統舉例，開源包括開發伏流水，以及海水淡化等再生水，這些開源方式都已發揮作用，自2017年起，新開發的多元水源已達每日190多萬噸，並分散於全台灣。
翡翠水庫水質好，蓄水量居全台之冠；石門水庫有淤積，1年需滿水好幾次才夠用，副總統說，在這種狀況下，中央建置供水專管，讓翡翠水庫的水可供應新北市板橋、新店等地區，而原供應板新地區用水的石門水庫能轉供大新竹等地區。
副總統說，在這樣的戰略之下，當時政府核定「桃竹備援管線」工程，水利署也加快進度完工，若沒有提早完工，寶山水庫便無法供應大新竹地區用水，台灣產業勢必受到衝擊。
副總統分享在擔任台南市長時，面對水情不佳該如何和民眾一起節水。他說，民眾浴室可備水桶，洗澡時將熱水流出前的冷水留下，可以做很多運用，籲請民眾從生活上節約用水，協助政府和社會度過難關。（編輯：張銘坤）1120519