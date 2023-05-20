五億高中生「家庭複雜」！公公媳婦亂倫生下他 一圖看懂血緣關係
台中身家有5億的賴姓高中生日前驚傳墜樓身亡，整起事件疑點重重之外，事後調查也發現賴生的家庭關係相當複雜，其血緣的支線圖有些出乎意料，意外引起討論。而《NOWnews》也特別整理了賴姓高中生的家庭關係圖，一次掌握整個人物的介紹。
記者張嘉哲/綜合報導
根據調查，賴姓阿公跟妻子在結婚之後一共生下了2子3女，其中次子（賴姓高中生名義上的父親，血緣上是同父異母的兄弟）第一任娶了一個印尼籍的妻子，結果賴姓阿公性騷擾該位印尼籍妻子，於是第一任妻子生了一名女孩後就離開（名義與血緣都是賴姓阿公的孫女）。
然而過了三年後，賴姓阿公又替次子找了第二任大陸籍的妻子，結果沒想到賴姓阿公跟媳婦亂倫，生下賴姓高中生，而該名大陸籍的妻子也就是開記者會包緊緊的死者媽媽，然而次子也已經身亡，所以賴姓高中生從小就被阿公收養（名義上的阿公，血緣上是真的父親），並且逐年獲得財產贈與，最後擁有了鉅額五億的身家。
然而，其實這件事情也曾經暴露過，賴姓高中生的姑姑很無奈的說「根本不知道要叫賴姓高中生什麼，她的姪子、弟弟等親屬也不知道怎麼稱呼」由於事件已經非常離奇，賴姓高中生在與代書助理結婚後就過世，一度傳出事從10樓墜落身亡，但是根本沒有大型明顯外傷，讓禮儀社跟法醫們都紛紛提出質疑，加上家庭關係實在太複雜，讓這起社會案件備受矚目，詳細的死因也有待進一步調查。