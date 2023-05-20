5億高中生離奇死亡！律師提「3問題」法院超關鍵 遺產走向曝光
台中市18歲賴姓高中生名下有5億的財產，結果日前與一位夏姓男代書助理登記結婚，結果2小時之後就傳墜樓身亡，整起案件相當詭異，讓賴母出面召開記者會說這根本是「謀財害命」的真實案件。對此，律師蘇家宏就提出三個問題，表示這起事件法院將扮演重要的關鍵，會影響到遺產的走向。
記者張嘉哲/綜合報導
蘇家宏把這個事件分成三點來做討論，第一個問題是「高中生的結婚是否有效？」他表示「結婚不是只有新人以及2名證人在書面簽名就可以，需要有真實的結婚意思」如果說賴母認為兒子並不是真的要辦理結婚，就要提民事訴訟來判定這個結婚無效，如果是假結婚或假離婚的話，一般會伴隨著有刑事偽造文書的問題（使公務員登載不實）。
接著第二點，這起事件是「謀殺還是意外？」，由於案件實在太弔詭，除了結婚後立刻傳出墜樓外，賴男並沒有什麼大型的外傷，連禮儀社跟法醫都不敢相信。蘇家宏說「如果從賴母指控來看，兩人生前沒有交往，為了處理土地問題而出門，剛結婚2小時就死，這起案件還是要研判現場情況，來推斷高中生到底如何墜樓的。
蘇家宏提到「如果說沒有證據證明殺人，即使有再多的動機去懷疑，法院都可能被認定為意外，這就是法律無罪推定的原則，雖然大眾可能不能接受，但是這就是刑事訴訟法的規定」。
最後，「遺產會怎麼分配？」蘇家宏說，目前情況，這位18歲高中生遺產就由母親以及剛結婚的配偶共同繼承，但以賴母的現況來說，為了不讓遺產一半被分走，需要打官司讓兒子的婚姻無效，不過如果最後法院認定結婚有效，沒有殺人情事，配偶可以繼承財產，就算結婚只有2小時也是一樣；但如果被認定有殺人情事，就算結婚有效，也是當然喪失繼承權的事由，配偶是不能繼承財產的。