日本直擊／樂天球場Uber Eats「自取免排」 未來直接送到球場內
Uber搶攻球場商機，即將推出「Uber Live」，目前全球由紐約洋基球場率先體驗，點餐後直接由外送員送上位置，讓球迷不會錯過球賽的任何時刻，目前美國約試行2個月，待有更多反饋並持續優化後，預料會推動到其他地區，日本、台灣等重點地區也會優先考慮。其中，日本Uber Live雖然還沒有開放，但先以在球場的「自取」來試水溫。
記者周淑萍/綜合報導
邊看球賽，邊吃吃喝喝就是享受，但是常常要買東西都需要大排長龍，就錯過了球賽精彩時刻，所以使用 Uber Eats 「自取」功能，可以滿足嘴饞，也減少錯失全壘打機會，亞太市場中，日本的樂天球場是第一個推出可以在球場自取的Uber Eats，其他像是美國、墨西哥、加拿大、日本、法國，總計11個球場推出「餐飲自取」的功能。據統計，日北樂天球場內有80多間餐飲店家和Uber Eats 合作，供消費者在App上點餐後自取的商家有將近50間。
根據日本行銷主管Ally Doube表示，可以直接把餐點送上位置的Uber Live，是不少球場和球迷都相當期待的事情，由美國搶先試用，有計劃會推展到世界其他地區，而在日本先以球場「自取」功能來讓民眾感受其便利性。《NOWnews今日新聞》直接在日本球場體驗，因Uber Live尚未正式推出，因此也沒有相關的按鍵，目前整合到自取功能上，當球場有支援自取功能後，就會自動跳出相關的訊息。以日本的樂天球場來說，用戶選擇「自取」後就會自動跳到球場的專屬頁面，民眾可以依照自己所處的位置來選擇距離自己較近的餐點。
官方表示Uber Eats從去年2022年開始和樂天合作，整個球季合計超過20場。目前球場有80%的店家，將近50家餐廳都有支援。至於為何選擇樂天球場的原因為何？Uber官方表示，Uber幾乎是全日本都有的服務，但該如何滲透到二線城市並加強市占率？透過球賽就是一種方法。此外也能加強兩品牌的異業合作，兩邊進行會員合作，透過異業合作來尋找新用戶，並擴大兩方的效益，像是樂天會員，可以享有Uber新會員免費4個月，且樂天點數可以在Uber上使用，強化兩方的合作，並帶來更大的效益。