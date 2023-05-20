五億高中生「爸爸是阿公」！阿嬤驗DNA抓包 法院真的有認證
台中身家有5億的賴姓高中生日前驚傳墜樓身亡，除了整起事件相當詭異之外，其賴生的家庭關係也是錯綜複雜。其中最引人討論的就是，賴姓高中生的真實身分，其實一直以來稱呼為阿公的人是自己的「親生父親」，自己是阿公與母親亂倫所生下，還曾經被法院認證過「親爸偷吃」的事實。
記者張嘉哲/綜合報導
據悉，賴姓老翁與妻子結婚之後，育有2男3女，然而其中二兒子在第一任娶了一個印尼籍的妻子，結果賴姓阿公性騷擾該位印尼籍妻子，於是次子第一任妻子生了一名女孩後就離婚了；後來賴姓老公又帶了二兒子到中國迎娶大陸及新娘陳女回台。
結果沒想到，某天賴翁的妻子出門後臨時返家，卻意外撞見自己的老公跟媳婦在「滾床」，氣得提告兩人通姦，但苦無證據因此兩人獲判不起訴，後來媳婦生下小孩後，賴姓高中生越趨長大，賴翁妻子卻認為長得非常不像二兒子，於是自己蒐集二兒子跟賴姓高中生的DNA，一驗才發現驚人的秘密「賴男竟然跟二兒子沒有血緣關係」。
後來，賴翁妻也要求丈夫送檢體比對時，對方不但解決，甚至還把賴姓高中生送去大陸給陳女的親友扶養，心虛的舉動讓賴翁妻再度告上法院，檢方認為賴翁行動舉止怪異，加上二兒子曾說「看到老婆和阿爸睡一起」的證詞，最後起訴賴翁及媳婦，甚至強制採檢他們的DNA，最終在法庭上僵持一個小時後，才採檢成功，也證實「孫子」其實是賴翁和媳婦亂倫的結晶，分別被判刑3個月、得易科罰金。