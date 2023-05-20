520四大超商開吃！7-11美式買2送2　超商「19元霜淇淋」剩2天

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全家今起至21日前，使用全盈+PAY購買中杯單品拿鐵（90元起）、厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）、霜淇淋（原價49元）享同品項買1送1優惠。
同時，APP大杯經典美式、拿鐵買5送5，每會員限購2組，可兌換至今（2023）年9/30為止，換算下來單杯五折優惠又可寄杯，還有醇厚黑可可飲（原價50元）、酷繽沙指定品項特價39元（原價65元）。
🟡7-11精品美式買2送2
7-11即起至24日前，APP行動隨時「大杯精品美式」買2送2；還有特大杯拿鐵11杯（現省250元）、特大杯美式14杯（現省320元）、咖啡珍珠歐蕾10杯（現省230元）、冰淇淋紅茶12杯（現省260元）、風味摩卡咖啡／巧克力可可歐蕾任選11杯（現省195元），以上組合通通優惠價520元。
5/20當天，7-11「酷聖石mini系列」買1送1，迷你杯單球冰淇淋原價59元，平均單杯30元開吃，還可自行加購搭配小熊軟糖、OREO、夾心奶油餅乾等，全新的mini尺寸僅1/4大小，份量適中，消暑又不怕變胖。
🟡萊爾富風味美式59元
即日起至5月31日前， 特大杯冰檸檬美式（售價75元）、冰檸檬氣泡美式（售價80元）享單件特價59元，再加贈動物湯匙乙支，限量送完為止。
🟡OK霜淇淋19元
OKmart指定門市推出香草牛奶霜淇淋，主打國際乳源來自紐西蘭乳源，由杜老爺製作的香草牛奶霜淇淋，口感甜而不膩，夏季來一口超消暑！即日起至21日前，OK會員享有19元優惠價（原價30元）。同時還有焙茶拿鐵單杯8折（原價55元），只要44元開喝。