五億高中生10F墜樓亡！「最新5疑點」曝光　1件事法醫認沒看過

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據悉，賴姓高中生在死前，被夏姓代書助理帶到北屯區戶政事務所，完成同性登記結婚後不久便墜樓身亡。
二、為什麼答應結婚？證人甚至超商找的
如果說按照賴母所說，兒子跟這位代書助理生前根本不認識，也沒有交往，那麼身為已經高中生的賴某，為何會答應「登記結婚」，甚至結婚證書上的兩名證人，都是夏男在超商隨機找到的路人，讓人感到匪夷所思。
三、賴姓高中生自己墜樓還是被推？
根據夏姓代書助理的說法，表示當天登記完之後，賴男表示父親過世難過所以在客廳喝酒，自己便前往洗澡，洗完澡後賴男就不見蹤影，稍後就傳來他墜樓的死訊。
四、10樓墜樓卻沒有嚴重外傷？
據悉，賴男被傳是從10樓墜樓而死，然而身上卻只有一隻手有骨折、外傷，頭部等處都沒有外傷，現場也並沒有大片血跡，法醫高大成對此表示「若是從10樓墜落，那麼頭骨通常會破裂，脊椎、胸骨也有可能斷裂，現場應該有大量血跡，沒見過從10樓墜樓，頭顱沒有破」。
五、鉅額遺產最後會歸誰？
根據目前的情況，賴母應該會打官司，讓兒子的婚姻無效，不過如果最後法院認定結婚有效，沒有殺人情事，配偶可以繼承財產，就算結婚只有2小時也是一樣；但如果被認定有殺人情事，就算結婚有效，也是當然喪失繼承權的事由，配偶是不能繼承財產的。