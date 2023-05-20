市川猿之助說話了！坦承事發前與父母進行「家庭會議」
日本男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）18日上午被發現跟父母在家昏迷，媽媽當場死亡，爸爸送醫後不治身亡，市川猿之助則脫離險境。雙親的驗屍結果昨（19日）下午出爐，初步查明死因為藥物中毒，市川猿之助接受警方詢問時坦承「我們進行了家庭會議」。
記者薛羽彤/綜合報導
綜合日媒報導，市川猿之助父母雙亡後，遺體相驗後死因判定是「精神藥物中毒」，死亡時間約在17至18日，市川猿之助也有該藥物的反應，由於家中無打鬥痕跡，警方排除其他人參與可能。
市川猿之助出院後，接受警方詢問他供稱：「我們開了家庭會議，討論著死後轉生投胎的事情，父母吃了安眠藥。」警方案發現場發現市川猿之助留有的遺書，內容提到要將部分遺產給某位密友，而這位密友就是發現一家三口的市川猿之助經紀人。文中除了表達歉意，還留有「我愛你」等告白字句，據悉，經紀人在市川猿之助及其父母送醫後，當場崩潰痛哭。
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