今出門要帶傘！週日全台轉晴好天氣 下波鋒面「暴雨時機」曝
根據中央氣象局指出，今（20）日鋒面滯在逐漸遠離中，不過受到殘存水氣影響，中部以北仍有些短暫雨、雷雨，午後山區會有雷陣雨發生，注意局部較大雨勢，越晚水氣逐漸遞減，明（21）日轉為西南風環境，除了中南部有局部短暫雨外，白天都是多雲到晴，想要出遊的民眾可以把握這一天。下週二（23日）清晨開始鋒面由北至南通過，要注意短暫大雨發生。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員指出，今（21）日全台溫度滿一致，高溫約在28度至31度，整體體感較為舒適，週日溫度會略微上升1度至2度；下週一（22日）隨著鋒面靠近，開始受到鋒面前緣影響，各地高溫悶熱，高溫31度至33。
天氣風險分析師預報，下週一（22日）有新一波鋒面靠近，晚間開始至下週二清晨，鋒面將由北至南的通過，各地降雨也會由北至南逐漸增多，轉有短暫雷陣雨，期間仍要防範短時較大雨勢，尤其是中北部地區。而本波鋒面看起來通過的速度就快多了，因此快的話，下週二白天開始隨鋒面逐漸遠離，轉東北風影響後，各地天氣就會由北至南的好轉。下週三起各地天氣將逐日更加穩定了。
另外，台灣今年第二號台灣瑪娃(MAWAR)，下週後續以北轉朝日本南方海面移動的機會最高，距離臺灣都還很遠，甚至未來這個熱帶系統發展的越強，那反之帶動臺灣下週中後期的天氣相對都是較穩定的，雖預報仍存些不確定性，其北轉的幅度未來尚有待觀察，但目前來說，要對台灣直接構成威脅的機率仍是很低的。