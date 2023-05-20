瑪娃颱風最快今晚形成！氣象局「不排除對台影響」 預測路徑曝
台灣今（2023）年第二號颱風「瑪娃」最快將於今晚形成，雖然距離台灣地理位置非常遙遠，不過根據中央氣象預報員指出，不排除對台灣影響機率，但時間至少還要一週以後，可持續關注氣象局發布的最新動態。而天氣風險公司則分析，瑪娃颱風以北轉朝日本南方海面移動的機會最高。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局預報員黃恩鴻指出，颱風「瑪娃」有機會於今明兩天形成，目前觀測結構還不錯，預估今天（20日）晚上形成的機率較大，目前以每小時3公里速度，向西南進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。
颱風「瑪娃」約在台灣三千五百公尺外的海面上，距離台灣地理位置非常遙遠，預測路徑也比較分散，預報員黃恩鴻表示，目前雖不排除對台灣造成影響的機率，不過至少也要一週以後，民眾可持續關注颱風最新動態。
天氣風險公司分析師則指出，今年第2號颱風「瑪娃」，下週後續以北轉朝日本南方海面移動的機會最高，距離台灣都還很遠，甚至未來這個熱帶系統發展越強，那反之帶動台灣下週中後期的天氣相對都是較穩定的，雖預報仍存些不確定性，其北轉的幅度未來尚有待觀察，然目前來說，要對台灣直接構成威脅的機率仍是很低。
要注意下週一（22日）會先有新一波鋒面靠近，晚間開始至下週二清晨，鋒面將由北至南的通過，各地降雨也會由北至南逐漸增多，轉有短暫雷陣雨，期間仍要防範短時較大雨勢，尤其是中北部地區。