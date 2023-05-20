日本專訪／台灣人超愛用UberEats！亞太區總經理曝光3大特點
▲Uber亞太區總經理透過一雙筷子的使用方式，一秒辨識日本人還是台灣人，同時延伸出對於不同地區外送的差異化。（示意圖／取自 Unsplash ）
記者周淑萍/綜合報導
2023-05-20 14:25:42
Uber 亞太區總經理Saskia de Jongh是土生土長荷蘭人，為了更加緊靠市場，同時亞太地區也是非常具潛力的市場，於是全家舉家搬遷到日本，而進到亞洲地區從一雙「筷子」學到了一堂課，體悟到同樣是外送服務，但不同地區的使用習慣也有很大的差異。她同時也分享了台灣地區的外送狀況，是亞太區使用頻率最高且黏著度相對高。
日本、台灣大多用筷子吃飯，而筷子擺放就能讓Saskia de Jongh一秒看出是哪一國人？她提到，如果發現筷子是橫擺的就是日本人，而台灣人則是習慣擺直的，這就是顯而易見的文化差異，在日本橫放與直放，其中的意義差很多，對日本人來說，筷子直直的指向某人是沒有禮貌的行為。 從筷子文化，她也延伸到外送的使用差異，像是澳洲比較多用戶是家庭，他們使用Uber叫車和Uber Eats外送的頻率也比較平均；但是在日本Uber Eats比Uber有知名度，Uber Eats的生意規模也比Uber大很多，在日本使用Uber Eats的人還是比較年輕、單身，但是日本的人口遠比澳洲大很多，所以在日本還有拓展新用戶的很大空間。而台灣，就像是這兩個市場的中間點，一旦用了就幾乎離不開，黏著度非常高，目前台灣的重點是讓更多大都會以外人使用，而且台灣用外送的情境是任何時刻，各種情境都有。 ▲Uber 亞太區總經理Saskia de Jongh，從一雙「筷子」學到了一堂課，體悟到同樣是外送服務，但不同地區的使用習慣也有很大的差異。她同時也分享了台灣地區的外送狀況，是亞太區使用頻率最高且黏著度相對高。(圖／官方提供)
關於台灣市場，Saskia de Jongh表示台灣人使用Uber Eats頻率是亞太地區最高，就她觀察，台灣有三個特點：對於美食非常熱愛，且合作的店家非常久；第二點，整體來說外送使用經驗很好，平均30分鐘左右都可以拿到訂單；第三，台灣很早就推出會員訂閱相關方案，累積出很多的忠誠用戶。這三個也成為很重要的基礎，成為發展新領域的根基，包含積極拓展生鮮日用的選項，要讓消費者什麼都能點到；另外，也積極推「優物流」，因為台灣的基礎打的很好，所以新的服務加上去時，也發展的比較好。