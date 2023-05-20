小S節目鬧大了！詩亞被罵藝人病想不開　怒撕Pag提告妨害名譽

《3D舞力對決》原班人馬回歸！世界冠軍「華麗尬舞」備戰巴黎奧運

▲《3D舞力對決》原班人馬回歸，新作《舞力對決：地表撐霸》卡爾文小子飾演特雷大秀舞技。（圖／甲上）
▲《3D舞力對決》原班人馬回歸，新作《舞力對決：地表撐霸》卡爾文小子飾演特雷大秀舞技。（圖／甲上）

記者黃雅琪/綜合報導

街舞電影《舞力對決：地表撐霸》由全球熱賣的英國舞蹈夯片《3D舞力對決》雙導演攜原班團隊重磅回歸，舞風聚焦明年首度登上2024巴黎奧運舞台的Breaking，演員陣容更是集結來自各國的世界冠軍好手，包括明年預計代表英國參戰奧運的大英甄試賽冠軍卡拉姆小子、榮獲英國影藝學院獎的「百變」街舞團體成員卡爾文小子和德國B-Girl冠軍吉露等國家代表級卡司，將展開一場視聽覺震撼的頂尖對決。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《舞力對決：地表撐霸》卡拉姆小子（中）飾演班吉。（圖／甲上）
▲《舞力對決：地表撐霸》卡拉姆小子（中）飾演班吉。（圖／甲上）
舞蹈Breaking成為2024巴黎奧運新項目，屆時將有全球頂尖的16名B-Boy、16名B-Girl以單人淘汰賽的方式對戰，而《舞力對決：地表撐霸》的選角網羅各地實力堅強的街舞冠軍，近日釋出的預告中，兩位男主角班吉（卡拉姆小子飾）和特雷（卡爾文小子飾）用尬舞來解決紛爭，特雷轉翻全場打爆班吉，後來兩人參加倫敦世界奧運錦標賽，與其他選手展開激烈角逐，濃厚火藥味猶如奧運前哨戰般精采！

▲《舞力對決：地表撐霸》卡爾文小子（左）和卡拉姆小子飾演兄弟。（圖／甲上）
▲《舞力對決：地表撐霸》卡爾文小子（左）和卡拉姆小子飾演兄弟。（圖／甲上）
《3D舞力對決》系列在全球總票房開出破億台幣亮眼佳績，擅長拍攝舞蹈商業片的雙導演丹妮亞帕斯昆尼和麥斯吉華，這次帶領製作團隊原班人馬回歸，片中除了酷炫街舞特技，更講述一對失和兄弟因共同熱愛的Breaking而化解誤會，重拾往日情誼的故事，讓全片增添暖心勵志的正能量。《舞力對決：地表撐霸》6月21日上映。


《葉問5》開拍！甄子丹離奇死而復生　電影海報曝光「藏玄機」

《玩命關頭X》大魔王搞笑登場！「水行俠」傑森摩莫亞狂擦指甲油

海莉貝利接演《小美人魚》狂哭一整天　王子自爆險「害死愛麗兒」

基努李維搭檔「龐德女郎」！再推外傳《捍衛任務：復仇芭蕾》

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀