《3D舞力對決》原班人馬回歸！世界冠軍「華麗尬舞」備戰巴黎奧運
街舞電影《舞力對決：地表撐霸》由全球熱賣的英國舞蹈夯片《3D舞力對決》雙導演攜原班團隊重磅回歸，舞風聚焦明年首度登上2024巴黎奧運舞台的Breaking，演員陣容更是集結來自各國的世界冠軍好手，包括明年預計代表英國參戰奧運的大英甄試賽冠軍卡拉姆小子、榮獲英國影藝學院獎的「百變」街舞團體成員卡爾文小子和德國B-Girl冠軍吉露等國家代表級卡司，將展開一場視聽覺震撼的頂尖對決。
記者黃雅琪/綜合報導
舞蹈Breaking成為2024巴黎奧運新項目，屆時將有全球頂尖的16名B-Boy、16名B-Girl以單人淘汰賽的方式對戰，而《舞力對決：地表撐霸》的選角網羅各地實力堅強的街舞冠軍，近日釋出的預告中，兩位男主角班吉（卡拉姆小子飾）和特雷（卡爾文小子飾）用尬舞來解決紛爭，特雷轉翻全場打爆班吉，後來兩人參加倫敦世界奧運錦標賽，與其他選手展開激烈角逐，濃厚火藥味猶如奧運前哨戰般精采！
《3D舞力對決》系列在全球總票房開出破億台幣亮眼佳績，擅長拍攝舞蹈商業片的雙導演丹妮亞帕斯昆尼和麥斯吉華，這次帶領製作團隊原班人馬回歸，片中除了酷炫街舞特技，更講述一對失和兄弟因共同熱愛的Breaking而化解誤會，重拾往日情誼的故事，讓全片增添暖心勵志的正能量。《舞力對決：地表撐霸》6月21日上映。