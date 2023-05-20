COVID-19疫情第4波流行來了！醫界籲謹慎而不擔心

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台大醫院與台北榮總醫院自94年起簽訂教學研究合作計畫，今天上午舉行成果發表會。有關近期疫情升溫，台大醫院院長吳明賢強調，並不是世界衛生組織（WHO）解除COVID-19全球公衛緊急狀態，從此公主跟王子就過著幸福快樂的生活，而是進入一個多病毒共存的時代，所以監測社區疫情非常重要。
吳明賢指出，從SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗發現，台灣醫療量能足夠，但不能只顧好自己，要有整體醫療體系概念，這樣才能做得更好，台大跟北榮都兼顧守護國人健康的責任，有最好人才跟醫療設備，透過互補合作整合資源，因應後疫情時代更嚴峻的挑戰。
吳明賢進一步提到，台大與北榮除了學術研究，在臨床服務方面也有很密切合作，甚至在防疫上互通有無，「畢竟我們只有一個台灣」，例如台北榮總近期啟用的重粒子癌症治療中心，而台大設有質子中心，不同癌症適合不同治療方式，透過兩院轉診制度，可以讓資源得到最有效的運用。
台北榮總院長陳威明說，最近媒體一直在報導有比較多人確診，在疫情最嚴重時，「我們的口號是戒慎而不恐懼」，現在疫情雖然有點升溫，但都是輕症，就是應抱持「謹慎而不擔心」態度面對。
「我跟吳院長的熱線是24小時暢通，隨時溝通。」陳威明表示，不管是發獎金也好，質子、重粒子中心也好，各取所長一起合作，對台灣絕對是好事。
陳威明笑說，重粒子中心是「流血在做」，開幕第1天就是責任承擔跟壓力的開始，光一年電費就要新台幣3000多萬元，「穩賠的」，但有些國人真的很需要；他很同意吳明賢所說，要替患者選擇最好而不是最貴的治療方式。（編輯：李亨山）1120520