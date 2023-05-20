520農運7大訴求　陳吉仲給承諾：農委會幾乎都達成

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陳吉仲指出，520農運屆滿35週年，當年的時空背景是國際貿易開展、市場開放，政府以農產外銷扶植工業、實施以肥料換穀，農民收入遠不及非農業勞工薪資成長，農民為爭取相關的權益及農業發展，因此，農民走上街頭。
陳吉仲說，當年520農運總指揮林國華（前農委會副主委）等人提出7大訴求，包括全面辦理農保及農眷保、降低肥料售價、增加稻米保證收購價格與面積、廢止農會總幹事遴選、改革農田水利會、成立農業部、農地自由使用。
他表示，520農運後，活動的總指揮林國華等人也因此而坐牢，但是所提出的7大訴求，在35年後，總統蔡英文的主政下，以及立委的努力，農委會幾乎都達成。
他指出，今天回到當初520農運的發起地雲林縣，具有象徵意義，而且，未來農業部成立後，須投入更多的資源照顧農民，讓台灣的農業更向前邁出一大步。
民進黨籍雲林縣立委劉建國表示，520農民運動，如今歷經35年，立法院會於16日三讀通過農業部組織法，農委會將升格農業部，這是歷史性的一刻，也是對農民的承諾。
今天適逢520農運35週年，劉建國在斗南鎮發起「農民相挺農業部、台灣農業更大步」感恩惜福紀念會，現場邀請陳吉仲及數百名農民參與。
劉建國特別準備一個「感恩惜福」大蛋糕，與陳吉仲等人感謝農民不分日夜辛苦工作，讓大家可以吃到最好的農產品，並慶祝農委會升格農業部。（編輯：謝雅竹）1120520