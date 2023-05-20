成龍拍片踩空！險從2樓摔落「驚險一瞬間」曝 挨酸：你已經過時
由成龍、郭麒麟、劉浩存主演的電影《龍馬精神》，除了由成龍本色出演龍虎武師，親自上陣與赤兔完成許多驚險動作，還因為不慎踩空差點摔下樓。成龍飾演的主角老羅，由於工作繁忙忽略妻女，也惹得片中女兒劉浩存抱怨：「你那個時代已經過去了！」一句話帶出現代人對龍虎武師一職的陌生與衰落，令人不勝唏噓。
記者黃雅琪/綜合報導
一場群架打戲的畫面，成龍沒走穩「不慎踩空」差點從2樓摔下，嚇得現場工作人員與成家班子弟們心臟差點跳出來，所有人第一時間衝向成龍保護他安全。所幸身經百戰的成龍，早已憑藉自己多年累積的動作經驗，利用重心轉移讓自己勾住木梯，才免於摔落。許多老粉看到這一幕都「很揪心」的說：大哥真的老了！很擔心他的身體狀況。
儘管成龍不再年輕，但成家班子弟們卻將龍虎武師精神代代傳承，如今成家班已經來到了第八代，很幸運地成龍還能手把手帶在身邊指導！在片商最新釋出的短版花絮中，可以看到成龍時時提點徒弟們要用正確的方式去摔、去打，也不斷關心狀況是否OK，就是深怕他們有任何人受傷。
郎月婷與劉浩存飾演成龍的妻女，年僅24歲的劉浩存雖然年紀輕，擔綱重要角色卻是信手拈來，不僅能與成龍演出精采對手戲，甚至逆齡演出十幾歲的孩子都不違和；片中不另找小演員飾演劉浩存的童年，反而由劉浩存自己出演，完整詮釋小寶這個角色從童年對父親的不了解，到成年後對父親的不諒解。《龍馬精神》現正熱映中。