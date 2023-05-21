美國債務上限僵局有望緩解　台股周線翻紅

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就題材面，安聯投信台股團隊表示，另一方面，隨著美國大型股法說相繼登場，所釋出訊息都傳達出，對今年第二季或全年展望上，都相對偏重在AI主題，加上市場高度期待ChatGPT有望帶動生成式AI所掀起如AI Server的新應用，都成為近期支撐市場的新亮點。
就總經面，安聯投信台股團隊表示，儘管目前終端市場需求，確實表現的比市場原先預期要來的疲軟，但由於庫存已經有在持續消化中，市場對於這塊雜音開始鈍化；再對利率政策展望上，目前來看似乎也不再是要困擾市場的關鍵因素。
回到基本面，安聯投信台股團隊表示，第二季企業獲利有望觸底的態勢大致底定，對於下半年，整體方向確實有望朝溫和復甦的軌道持續邁進；以目前相關跡象來看，市場在歷經3、4月整理後，接下來只是復甦力道強弱，但應不致於再出現W雙重底、再下探的風險。
就策略上，安聯投信台股團隊表示，儘管在溫和復甦軌道上、並非萬里無雲，眼前市場也許是走兩步、退一步的走法，但佈局上，在市場氣氛逐漸從風險趨避的保守態度走出的過程中，確實到可以適時增加風險部位，等待機會。
就方向上，安聯投信台股團隊表示，在今年能見度不佳的狀況下，要發掘新的機會點並不容易；不過好的方向是，今年電子和傳產各有千秋，各自擁有長線趨勢題材，對台股而言也是正面；建議可留意AI相關、觀光內需題材；另外也可留意電網相關題材，以及由AI、疫後所延伸的新機會。