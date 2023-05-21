俄稱瓦格納占領巴赫姆特　烏克蘭：戰事仍在繼續

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正在日本參加七大工業國集團（G7）領袖高峰會。
巴赫姆特是個曾擁有7萬人口的鹽礦小鎮，這裡是莫斯科長達一年多的烏克蘭攻勢中，歷時最久也最血腥的戰鬥發生地。
巴赫姆特被俄羅斯占領，將是經歷一系列恥辱性失敗的俄羅斯的重大勝利。
基輔幾個月來一直在準備大規模反攻，澤倫斯基先前表示，巴赫姆特的淪陷將為俄羅斯軍隊占領頓巴斯地區（Donbas）更多地區開闢道路。
瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在社群平台Telegram發布影片聲稱，巴赫姆特已落入他的傭軍之手，影片中的戰士在廢墟的背景下高舉俄羅斯國旗。
普里格津在影片中說：「今天5月20日中午左右，巴赫姆特已被完全占領。」他還表示，瓦格納戰士將搜查這座被占領的城市，然後移交給俄羅斯政府軍。
但本月稍早聲稱在巴赫姆特及其周邊地區取得成功的烏克蘭表示，戰事尚未結束。
烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Ganna Malyar）表示：「巴赫姆特戰鬥激烈，情勢危急，截至目前，我們的守衛者控制著該地區的某些工業和基礎設施。」
澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，這並不是普里格津第1次這樣宣稱，顯示普里格津可能是試圖轉移人們對澤倫斯基在日本G7峰會取得外交成功的注意力。
俄羅斯塔斯社（Tass）援引克里姆林宮的一份聲明報導，俄羅斯國防部宣布占領巴赫姆特後，總統蒲亭（Vladimir Putin）向瓦格納傭軍和政府軍祝賀。
根據聲明：「蒲亭祝賀瓦格納突擊部隊，以及提供他們必要支援和側翼掩護的俄羅斯武裝部隊全體軍人，完成解放阿特莫夫斯克的行動。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120521