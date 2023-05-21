12星座本周運勢／巨蟹小心吃閉門羹　「3星座」壓力解除

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本週運勢重點，終於是，是拋開壓力的一週，工作上是輕鬆的時候，感情上是沒有壓力的狀態。
🟡金牛座（4/20~5/20）
本週運勢重點，有後援，累了就換個人接手，工作上是疲累的一週，感情上是時候交給對方主動吧。
🟡雙子座（5/21~6/21）
本週運勢重點，能量回復，有自由的感覺，工作上是時候休息一下， 感情上是輕鬆交友的狀態。
🟡巨蟹座（6/22~7/22）
本週運勢重點，閉門羹，有貼冷屁股的可能，工作上你要的不是那麼容易，感情上小心告白失敗。
🟡獅子座（7/23~8/22）
本週運勢重點，沒有壓力，壓力狀態解除的一週，工作上是輕鬆的時刻，感情上是時候玩樂。
🟡處女座（8/23~9/23）
本週運勢重點，雀屏中選，有天降好運的機會，工作上有另外選擇的機會，感情上暫時從缺。
🟡天秤座（9/24~10/23）
本週運勢重點，低落，是沒有援手的一週，工作上有卡關的可能，感情上會關起門來。
🟡天蠍座（10/24~11/22）
本週運勢重點，備受寵愛，所有人事物都對你很好，工作上自動上門的機會很大，感情上會有人追。
🟡射手座（11/23~12/21）
本週運勢重點，好機會，最近的你有點懶懶的，工作上有些機會會自己來，感情上有桃花出現。
🟡摩羯座（12/22~1/20）
本週運勢重點，死局，就是沒有機會，工作上不利於升遷的你，感情上在對方的名單裏沒有你。
🟡水瓶座（1/21~2/18）
本週運勢重點，沒有結果，容易沒有下文，工作上機會不多，感情上是低迷的一週。
🟡雙魚座（2/18~3/20）
本週運勢重點，躲起來，先自己玩吧，工作上還不是時候，感情上就想自閉一下。
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