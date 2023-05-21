浩克大鬧超商！警多次揮打涉執法過當　依傷害罪嫌函送

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案發後，有民眾拍攝的影片在網路流傳，影片中朱男已被制伏、坐在超商外的階梯上，員警涉持警棍朝朱男揮擊約10餘下，朱男蜷曲在地不斷哀嚎喊著「好痛」。有網友留言，質疑警方執法過當。
對此，中壢警分局表示，朱男被制伏後仍以「我要殺了你們」等言語持續挑釁，王姓員警涉情緒失控致過度使用強制力。經過決議，王姓員警記過2次，中壢派出所長蘇宸鋒記過1次，中壢警分局長唐嘉仁申誡2次，並追究相關責任。
中壢警分局今天上午指出，有關員警究責部份，將在進行調查後，依刑法傷害罪函送偵辦；至於刑責部分，由檢察官裁量。
法界人士表示，王姓員警涉及刑法第277條第1項規定，傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣50萬元以下罰金，且根據第287條規定，公務員於執行職務時，犯第277條第1項之罪者，為非告訴乃論，因此一定會偵辦，也可能加重其刑。
朱男經警詢後依毀損、傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。桃園地檢署稍早指出，檢察官認為朱男罪嫌重大，但無羈押的原因與必要，諭知以新台幣5萬元交保。
根據知情人士指出，朱男被帶回中壢警分局後情緒穩定，對於涉在超商向勸阻的員警動粗一事感到後悔，並向警方道歉，截至今天上午11時也未向涉施暴員警提告。
另外，音樂女老師詹慧玲在2021年間曾遭中壢警分局一名葉姓員警盤查，她因拒回答且罵「很蠢」遭施以柔道「大外割」當街壓制、後被依妨害公務罪嫌逮捕。她認為警察濫權、執法過當而提告，桃園地方法院以2罪判處葉員有期徒刑4月、6月，葉員放棄上訴並被停職。（編輯：戴光育）
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