高雄最強串燒要關了！酒灑6/30歇業 老顧客不捨：全世界最好吃
高雄的串燒名店「酒灑職人串燒」營業3年，驚傳將營業至6/30，且6月也將取消第3輪訂位。官方臉書粉專公布此消息後，不少老顧客紛紛留言表示不捨。
記者葉盛耀/綜合報導
「酒灑職人串燒」老闆林高毅的燒烤廚藝資歷深厚，曾於「居酒屋二七」等名店服務，串燒店開幕後即成為人氣名店，各式肉類、蔬菜串燒之外，豬排三明治也是招牌菜色。網路上只要開放訂位，旋即被預約一空，成為知名的預約困難店，在google評論上也一直保有4.6分高評價。
酒灑職人串燒官方臉書今(21)日公告：「三年了，酒灑認識了很多好朋友，謝謝你們，能認識你們，真的非常非常開心，也是我最捨不的地方，酒灑將營業到6月30號。」，並提到「6月份也將取消第三輪的訂位，只留下18:00跟20:30兩輪。」。
消息一出，老主顧留言表示不捨：「天呀！好難過，但請好好休息，期待有機會再相會～～」、「期待華麗再現！」、「太可惜了，貴店是我吃過全世界最好吃的串燒店了！對不吃牛的人也很友善，用餐環境也適合帶孩子去，真心感謝貴店提供的所有服務。」、「還好我有吃到(過)，不然我會後悔一輩子。期待可以再吃到。」至於選擇歇業的詳細原因，記者連繫後尚未得到回覆。