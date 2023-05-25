30歲以下稱侯友宜像「路人」 蔣萬安這樣回

能源轉型戰／漁電共生小辭典

▲漁電共生是政府綠能政策主要的推行重點，但也引發正反雙方爭論。（圖／取自經濟部官網）
▲漁電共生是政府綠能政策主要的推行重點，但也引發正反雙方爭論。（圖／取自經濟部官網）

國際中心蔡姍伶／報導

1. 什麼是漁電共生？

我是廣告 請繼續往下閱讀
漁電共生是一種太陽能光電形式，以土地複合利用為主軸，講究以現有養殖漁業為基礎，有條件結合太陽光電發電設施，既可維持養殖生產，同時又達成潔淨能源目的。主要是台灣政府規劃要在2025年達成太陽光電20GW(百萬瓩)的設置目標，須透過土地有效整合利用方能如期建置完成；而台灣西南部日照時間充足，加上擁有廣闊的露天魚塭，便發展出「漁電共生」的發電模式，在「漁業為本、綠電加值」的基礎上，搭配合適的中央法規，通過審核後開發。

2. 漁電共生的條件

既然名為共生，若以此類名義進行開發，就須有養殖事實，否則依法應撤銷光電執照。依照農委會委水試所試驗結果，在法定40%（戶外地面型）的設施屏蔽下，維持原產量70%應無問題，也能有效調節魚塭溫度，減少氣候損失，讓生產更加穩定。

在台灣漁農地區，有時地主和養殖戶並不是同一人，為了避免光電的進駐，造成漁戶被驅逐的現象（因為前者租金收益較高），所以現行法規也要求讓養殖戶優先承租，業者、地主、養殖戶皆同意才能設置，案場設計也都須與養殖戶溝通，並避免突然變更養殖物種。

3. 漁電共生有哪些爭議？

一般漁民、養殖戶對光電並不熟悉，聽到「電」、「電板」，難免擔心現有養殖生態受到影響，或是害怕清洗太陽能板的過程會使用化學藥劑。然而，現在太陽能的技術已相當成熟，材料製造不斷進步，清洗方式也規定只能用清水，所以在合法、依規的情況下，理應不會傷害土地或魚塭。

不過，新產業在推動初始，政策、法規、審核易有不周之處，讓不法業者有機可乘，加上光電有一定規模的利益，糾紛多了、時間久了，難免形成民眾惡感，甚至漸漸污名化，需要政府更多納管，強化考核機制，層層把關，才能得到民眾認同，為再生能源建立正當性。

能源轉型戰／太陽能光電潛力大　「綠領薪貴」前景看好

能源轉型戰／太陽能「與民爭地」？台南地主：土地空在那邊也沒用

能源轉型戰／南台灣加速開發光電　漁電共生創造「多贏」局面

能源轉型戰／因應能源危機！「歐盟太陽能戰略」啟動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀