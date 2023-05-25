能源轉型戰／漁電共生小辭典

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2. 漁電共生的條件
既然名為共生，若以此類名義進行開發，就須有養殖事實，否則依法應撤銷光電執照。依照農委會委水試所試驗結果，在法定40%（戶外地面型）的設施屏蔽下，維持原產量70%應無問題，也能有效調節魚塭溫度，減少氣候損失，讓生產更加穩定。
在台灣漁農地區，有時地主和養殖戶並不是同一人，為了避免光電的進駐，造成漁戶被驅逐的現象（因為前者租金收益較高），所以現行法規也要求讓養殖戶優先承租，業者、地主、養殖戶皆同意才能設置，案場設計也都須與養殖戶溝通，並避免突然變更養殖物種。
3. 漁電共生有哪些爭議？
一般漁民、養殖戶對光電並不熟悉，聽到「電」、「電板」，難免擔心現有養殖生態受到影響，或是害怕清洗太陽能板的過程會使用化學藥劑。然而，現在太陽能的技術已相當成熟，材料製造不斷進步，清洗方式也規定只能用清水，所以在合法、依規的情況下，理應不會傷害土地或魚塭。
不過，新產業在推動初始，政策、法規、審核易有不周之處，讓不法業者有機可乘，加上光電有一定規模的利益，糾紛多了、時間久了，難免形成民眾惡感，甚至漸漸污名化，需要政府更多納管，強化考核機制，層層把關，才能得到民眾認同，為再生能源建立正當性。