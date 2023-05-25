能源轉型戰／南台灣加速開發光電　漁電共生創造「多贏」局面

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至於為何選擇南台灣發展太陽能，則與再生能源「因地制宜」的特點脫不了關係。供給和需求2者匹配，是台灣使用太陽能最大的優勢，而且量體也大，陳昭宇教授說明，雖然太陽能前期要多投資，但做得好就是較永久、有效率的系統，也便於調度，以後太陽能的發展還會和人工智慧結合，可以做出更多匹配和調整。
力暘能源集團旗下銧昊股份有限公司，吳耀正經理受訪時也表示，台南和屏東一樣，日照充足，腹地寬廣，適合發展太陽能，為此已在當地耕耘至少4.5年，逐步活絡與政府、居民、地主的關係，並到各地舉辦說明會，深入了解反對者的需求及反對原因，以利後續建立認同感。
不過，雖然南台灣有發展太陽能的條件，在商業上是很好的選擇，但利潤並不是唯一優先考量，吳耀正也強調，地主和業者之間的關係，首先一定要有的就是誠信，要本著合約精神如期設置，「因為土地一租就是20年，有些不法的業者會先設法爭取土地，把土地租下來，卻沒有施做太陽能，導致時間都被浪費掉了。」
確實，光電若想正當發展，與政府納管、廠商的篩選息息相關。台南市政府經濟發展局局長林榮川對《NOWnews今日新聞》表示，的確會有廠商水準不夠的情況發生，但市府已規劃了評鑑與核查機制，廠商不只要有再生能源容量實績累積2000瓩以上的證明，還要曾在政府機關獲獎，才有資格進入甄選，加上2階段評選，85分才算及格。市府也有跟檢調單位合作，設立廉政平台，希望減少惡性循環發生，更加制度化。
說到制度，經濟部能源局也告訴《NOWnews今日新聞》，考量我國土地及建物空間珍貴，太陽光電政策的推動是「先屋頂、後地面」，以屋頂優先，地面型則著重於汙染土地、不利農業經營土地等區域。政策上，我國主要是借鏡德國的「躉購費率」（Feed-in Tariff, FIT）制度及「柏林太陽能法」。前者是透過提供固定優惠費率，保障收購再生能源所生產之電力20年，讓設置者（業者）可掌握每期現金流量，以利投資決策規劃，降低營運風險，並依「再生能源發展條例」第9條規定，組成審定會，每年檢討躉購費率。後者則是參考「柏林太陽能法」，衡量國內環境、建築物型態等考量，研擬新建建築物設置太陽光電(草案)之規定。
在與地方互動的部分，由於南部光電廠的設置，很多都是在沿海漁村或農村，當地居民對太陽能不熟悉，加上土地情感、觀念偏保守，事前溝通是不可少的，必須深入耕耘、配合在地才能長久。受訪的業者們普遍相信，必須先獲得居民的認同感，對方才會願意轉變心態，把土地交給合法的業者做太陽能。
雲豹能源發言人兼創辦人張建偉表示，居民會擔心光電施作，主要是因為不明白，很多人會說是因為南北落差大，但其實光電若蓋在台北也是一樣的道理，熟不熟悉、有沒有溝通基礎都會影響。雲豹從2017、2018就深入台南北門的7個里，不斷溝通和做地方回饋，做到2021年才施工，一步步整併到170公頃的太陽能光電案場，甚至與Google簽約亞洲的第一度綠電，這些都不是一蹴可及。
「沒有一個案子是你拿到施工許可前才去做（溝通），跟建設是不一樣的概念。建設是愛做不做隨便你，但由於光電這種是民生共有，所以不可能在最後才做(溝通)，沒有個3.4年、4.5年你是絕對做不來的。」
對於光電產業一些污名、勒索等負面狀況，張建偉坦言確實存在，有些業者可能不願與地方互動，只覺得實事求是、依法論法即可，但真正該被顧及的核心人物，是漁戶跟地主，必須要讓關係人沒有牴觸心理，願意留下來繼續養殖，以免光電驅逐漁戶的聲浪甚囂塵上。
「政策的要求是必須要有漁戶在上面養殖，要有養殖之事實跟7成的收成，才能確保你光電的存在，所以業者會希望最了解魚塭屬性的漁戶能留下。」不只要符合漁電共生的精神和法規，還透過協助加裝恆溫器、自動幫浦、AI人工智能等等，鼓勵養殖戶的下一代接手，對供電、養殖、經濟、綠化的穩定性都有幫助。
最後，有關太陽能造成土地資源排擠、影響戰備儲糧、破壞地形美觀的質疑，一直不曾間斷。對此，太陽光電產業永續發展協會理事長蔡佳晉直言：「美的定義是看個人，若能做好整體規劃，景觀部分並沒有那麼醜」，他同時列出數據，指台灣有農地82萬公頃，休耕農地就有約27萬公頃，而台灣發展太陽能需要的量大概是5萬到7萬公頃，相較於82萬公頃的農地，加上205萬公頃林地，其實比例真的不高。
聊到土地租約、開發商、發電商的摩擦，蔡佳晉認為，確實有造成一些民怨，還有漁電共生的紛爭，不過：「整個新能源產業，大家都是邊做邊學，只要業者抱著願意處理的心態，出租者、農漁民願意協商，也是能走出一條路，不見得都得是敵對關係。」在農村人口高齡化下，太陽能與農業農村相輔相成，不僅有助於農民晚年生計，更能促進青年農民返鄉，為地方帶來活化。