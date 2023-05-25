能源轉型戰／太陽能光電潛力大　「綠領薪貴」前景看好

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蔡佳晉指出，太陽能這幾年發展很快，目前比較多的還是發電方面，也就是創能，儲能也有很顯著的成長，邁向零碳排又近了一步。此外，因為風力和太陽能屬於間歇性再生能源，也須做些節能與儲能相互搭配、來做電力的節省跟調度。嚴格來說，台灣的太陽能起步，在電力創能方面，以起跑線來講，達成大概15%左右，儲能則大概只有5%，都還有很大的發展空間。
投入太陽能產業，用蔡佳晉的話說，是以「佈道」的精神在進行推廣，因為綠電是未來趨勢，但台灣現有的再生能源中，地熱不太可行、成本太貴，達到經濟規模的幾乎沒有，亦無足夠的生質能，加上核能又要除役，若剩下的再不發展，那台灣也不用談綠能了：「台灣最穩定的就是風跟太陽能，沒有別的solution（解決方案）」。
今時今日，太陽能技術已相對成熟，台灣也有良好的土木人才、機電人才，又有自己的模板和設計，只是土地的問題必須好好解決。蔡佳晉感嘆，台灣現行的土地變更政策並不友善，應該要有明確的分類和標準，開發才會順利，就好像做西裝的要自己找布料、自己織布，發展一定慢；告知業者布在哪裡，要什麼布才能做，發展就能比較快。
由於看好綠能發展潛力，蔡佳晉認為，市場空間大，新興公司會持續成立，人力需求也會越來越多。此外，綠能產業工作相當多元，並不只需要光電方面的人才，除非涉及到高端設計或工程，否則都是邊做邊學居多，呼籲對新能源有熱忱，對環保永續有使命，對抗氣候變遷有理想者一同投入。
根據「104人力銀行」去年底的一項調查報告，因為氣候環境變遷，包含台灣在內、全球已有超過130個國家承諾2050年淨零碳排，面對歐美陸續實施碳稅、綠色轉型逐漸成為必然，各產業對「綠領人才」的需求強度都有增加，2022年全站綠領相關工作機會數，平均每月就有6305個，比6年前成長1倍。
不只台灣，其他推廣再生能源的國家，也都積極尋求更多人力，德國有太陽能公司還開辦了專門的職業學校，因應俄烏衝突後高漲的能源成本，以及越發強勁的綠能需求，加速招募來自各種背景、對再生能源有興趣者，加入培訓行列。
態度決定一切！綠能產業伸「橄欖枝」 人才多元化
綠能產業需要什麼樣的人才？範圍有多廣泛？未來發展性如何？在太陽能產業擔任人資的陳小姐告訴《NOWnews今日新聞》，現在年輕人找工作未必只在意薪資福利，綠能領域對大家來說比較新，成長空間很大，還有政府的大力推動跟支持，而且也包含很多跨領域的人才，像是專案管理、行銷企劃、機電設計、土木工程，只要夠積極、願發揮，對現在的求職者是蠻有前景的產業。
在業界擔任儲能專案經理的丁先生也說， 綠能產業，包括儲能，發展才10幾年，相較其他產業算是非常新，想加入可以趁早，因為新產業要學的東西比較多，先把東西學完了，就有機會成為領先者。何況很多國際大廠，都開始要求供應商以零碳排為目標、要有ESG，並牽涉了往下的全部工業，已經接近剛性需求了，直言：「這個產業絕對不會發光一陣子就沒有了，這是未來的趨勢，可能20年、30年甚至50年，全世界都會需要綠能產業開始發達」，不愁沒工作機會。
至於必須具備的能力和態度，丁先生回應：「以我本身的經驗，就算是相關產業，能用在這份工作上的、過去的經歷，大概不到20%，剩下80%都是新的東西。」所以不管是哪方面的工作或背景，重點還是要有接受新事物的觀念，如果想在這個產業立足的話，就不能只會本科系的東西，也無法只用一套就行走天下。
丁先生進一步解釋，雖然以前就有儲能、電池相關的工作經驗，但遠遠不夠應付現在的工作，所以一開始難免要調整自己的腳步，到現在還是不斷學習：「能源政策隨時都在變更，必須要能隨時接受新的方式、新的做法，從工作的內容做適應性的調整。」過程儘管辛苦，但學到的東西只會越來越多，這些就是最大的收穫，不管對公司還是自己都是非常好的經驗。
20多歲、在太陽能公司從事法務的吳小姐也抱持相同看法，「這個產業即使對法律系來說也很新」，不只法律、技術都不斷在更新，初入社會就投入這份工作的她，也是持續在吸收新知：「而且還要有應變能力、危機處理能力、溝通能力，由於常會跟政府部門、地方相關人士溝通，去處理每次的紛爭，或是一些新制度的更改，都要不停更新。」慶幸這產業也很願意接受、培養沒有經驗的應屆畢業生。
雖然新興產業充滿挑戰， 3人倒是沒有過「撐不下去了」的想法，工作辛苦是一定的，可看到從土地變更、申請各個建設等前端作業，到案廠正式掛錶、開始發電，還有邀請各種人才加入公司，從零到有將案場建置完畢，都會有很大的成就感。人資陳小姐並補充，積極性一定要有，以及勇於嘗試，不要害怕，一般公司也會不定期推出教育訓練，幫助員工跟上最新發展與政策法規，歡迎有志者一起為綠能、地球盡一份心力。