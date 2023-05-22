中斷衛冕軍5連勝！台北競技0：0逼和南市台鋼

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台北競技本季首循環交手衛冕軍在客場以0比1落敗，台鋼本季尋求4連霸，首循環6勝1敗穩居榜首，今天賽前更是唯一5連勝球隊。台北競技前役則以0比1意外敗給銘傳大學，無緣超車維持在聯賽排行榜第3。
今天兩隊同是「一周三賽」的最後一戰，上半場台北競技擺脫前役失利陰霾，擋住台鋼多次強攻，雙方以0比0進入中場休息。
下半場台北競技重整旗鼓，從防守帶動進攻，多次挑戰國手潘文傑把守的台鋼大門，無奈第62分鐘18歲前鋒黃偉傑傷退，少了一進攻支點，台北競技幾次衝搶失利，最後温智豪未能及時起腳射門結束比賽，雙方握手言和。
「我們很想看到這樣的比賽。」賽後陳信安肯定子弟兵的努力，「很艱難的一場比賽，球員很盡力在踢。雖然我們一直處於劣勢，但大家一直沒有放棄，努力防守。」
陳信安坦言上半場被實力堅強的台鋼壓著打，下半場改變策略，「下半場防守穩固了，就可以開始組織進攻，雖然進攻沒有把握好，但已經創造出一些機會了」
台北競技前役失利沒有射門，今天總算有所嘗試，陳信安認為本季各隊實力差距不大是主因，比賽輸贏就看誰的把握性更好。
台北競技當家前鋒李宗陽今年進球數還沒有開張，他表示還在跟新隊友、新戰術打法磨合中，坦言自己總是想太多，因而猶豫錯失機會，持續調整中，或是改為幫助隊友，擔任助攻的角色。
台北競技本季中場新援26歲定陳開文，過去高中時期曾赴日本J3球隊測試大開眼界，去年因台灣中油解散，過著邊教球、邊領失業補助日子，但他沒有放棄足球夢，聯繫上昔日青年國家隊時期的教練陳信安。
「當初進來就知道球隊有固定的中場球員，我可能會擔任替補，賽季一開始沒什麼機會上場，會有點懷疑自己是不是不好，不過之後教練都會用我，在擊敗台電之後信心慢慢起來。」樂天的陳開文很快就和新隊友們打成一片，而在青年國家隊踢過邊後衛的他也盼用全能工具人角色幫助球隊。
此役過後台北競技以4勝1平3負、13積分排在第3，下役28日將做客出戰新北航源FC。