「超商浩克」出拳猛K毆打員警　警察教官曝正面遭遇SOP

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黎玉山進一步說明，當值班員警一接獲民眾報案時，就應該協助備勤或線上巡邏同仁先行過濾，了解案發現場的狀況，仔細詢問是否為聚眾鬥毆，抑或只有單人鬧事、現場有沒有持刀械武器等危險物品，再依照不同狀況，派遣一組或多組的適當警力趕往處理。
黎玉山指出，本案可見超商內鬧事的僅有朱姓男子一人，並無同夥，據報到場處理余姓、王姓員警到場後，應先觀察狀況，見朱姓男子體型相較於他倆壯碩，可以確定朱姓男子是個練家子，且根據兩名員警與其遭遇的監視器可見，朱姓男子連連出拳，攻擊的部位全都是朝人的頭部，有相當危險的致命風險。
黎玉山續指，若再遭遇相同狀況，員警應該一人站在疑犯的一邊，不僅能分散疑犯的注意力，也能避免雙警同時遭受疑犯攻擊，同時，由於商店內部狹小貨多，若一旦遭受攻擊恐將無處可躲，最好以言語或其他方式將對方引誘至戶外，待到戶外後，若疑犯情緒持續失控，適時施以辣椒水、電擊槍或警棍，等待支援警力到達再合力將人制伏。
黎玉山也強調，第一線基層員警面對的狀況千變萬化，沒交手之前全然無法預料對方的底細，若遭遇攻擊性較強的疑犯，雖然員警很難安然地從危險狀況中脫身，但還是要儘量將自身可能的危害降至最低，每當發生員警於抓捕勤務中受傷的情況，總讓他難過。
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