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特企／「九崴天然氣發電廠」引正反論戰　王瑞民籲業者多加說明

▲民進黨立委鍾佳濱借鏡國際案例，說明荷蘭能源發展模式。（圖／品牌提供）
▲民進黨立委鍾佳濱借鏡國際案例，說明荷蘭能源發展模式。（圖／品牌提供）

本報訊

台南「九崴天然氣發電廠」設置引發正反雙方論戰，19日於立法院內召開「新世代的終極乾淨能源、台灣港口城市氫能發展潛與對策研究公聽會｣公聽會，與會學者王瑞民表示，蔡政府的能源政策主要就是減碳，所以要去煤增氣，對於選址與安全性確實業者還沒有辦法說服大家，但最終燃煤一定要結束，天然氣發電是絕對有必要。

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為了蔡政府減碳的能源政策目標，以及提供台南科學園區產業需求電力供給，台電規劃在2024年到2027年向民間採購燃氣電力，其中九崴公司所投標的「2025、2026年商轉燃氣機組電力採購案」在2022年與台電完成議價得標，地點選址在台南市永康區周邊，第一期得標容量為61萬瓩，需在2026年6月商轉，合約期程總共25年。

過去發電廠的廠址多選定在海邊、山區或人煙稀少的地方，但「九崴電力南科天然氣發電廠」，卻出現因地點鄰近都會區，居民強烈抗議「選址不當」，憂心讓空汙議題加劇等問題，讓台南在地民代，不分藍綠紛紛出面質疑。

若從負面的角度來看這座民營的天然氣發電廠，主要被居民反對的原因是擔心空污加劇，但現在中油有新技術可以從天然氣也就是甲烷中脫碳再跟氫結合，這樣就可以減少二氧化碳出現， 雖然還是有溫室氣體排出，但天然氣發電比煤炭發電減少一半污染，也相對可以達到蔡政府減碳策略。

王瑞民認為，如果全台灣能源政策要減碳，要關掉核能要用火力發電，那恐怕還是要用天然氣來減少燃煤用量，而且要想辦法封存二氧化碳等溫室氣體，這項技術工研院與中科院都有相關技術，而且捕捉下來的二氧化碳可以再跟氫氣化學混合，轉化為甲烷與甲醇，現在航運業者為了未來零碳排的趨勢，紛紛搶建「甲醇船」，以甲醇替代油料，盼能帶動航運業綠色轉型，這樣九崴發電廠就可以做到零碳排。

最後，因為這是公共議題、選址也鄰近永康， 雖然說沒有儲氣槽，但若是從永康接氣站接管線出來到電廠，居民一定會有疑慮，所以很多人說選址錯誤，對於選址與安全性，業者應該要提出未來的計劃，像是前面提到的零碳排技術，未來碳稅交易的可能性等等，並且加強說明安全性的問題。但最終燃煤一定要結束，天然氣發電是絕對有必要，未來經濟若有發展還是需要電力，這是產業發展所必須。

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