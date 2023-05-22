給你錢快讓BMW Concept Touring Coupe量產吧

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近日BMW在Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車展，展出一款讓每個人都拜託BMW可以量產的概念車－Concept Touring Coupe，之所以讓人人渴求量產，因Concept Touring Coupe是基於現行世代Z4為基礎並結合獵跑Shooting Brake設計元素進行打造。
Concept Touring Coupe設計靈感來自於328 Touring Coupe，以Z4為基礎的Concept Touring Coupe可看見車身前半部擁有長車頭身形，在此之後線條則開始向車尾延伸並向上揚起，進而刻畫出和量產車無異及擁有絕美的身形曲線。而在此基礎下水箱護罩飾框、前20後21吋輪圈等處更輔以金色塗裝點綴，進一步營造出典雅氣息。
座艙部分Concept Touring Coupe則維持Z4格局，配置雙10.25吋數位儀表與中控螢幕，不過座艙所見的棕色皮革則由Poltrona Frau鋪陳，帶來溫潤且強化高級質感氛圍，而Shooting Brake身形也讓Concept Touring Coupe有著比Z4更實用的置物空間。至於動力部分BMW並未透露，但據外媒指出應會是搭載3.0升渦輪引擎具有340hp馬力設定。Concept Touring Coupe各項都很完美，唯一可惜之處就是BMW目前未有量產Concept Touring Coupe的計畫。