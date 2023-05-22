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給你錢快讓BMW Concept Touring Coupe量產吧

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

近日BMW在Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車展，展出一款讓每個人都希望BMW可以量產的概念車－Concept Touring Coupe，Concept Touring Coupe以現行Z4為基礎結合Shooting Brake車尾身形帶來絕美的樣貌。

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近日BMW在Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車展，展出一款讓每個人都拜託BMW可以量產的概念車－Concept Touring Coupe，之所以讓人人渴求量產，因Concept Touring Coupe是基於現行世代Z4為基礎並結合獵跑Shooting Brake設計元素進行打造。

Concept Touring Coupe設計靈感來自於328 Touring Coupe，以Z4為基礎的Concept Touring Coupe可看見車身前半部擁有長車頭身形，在此之後線條則開始向車尾延伸並向上揚起，進而刻畫出和量產車無異及擁有絕美的身形曲線。而在此基礎下水箱護罩飾框、前20後21吋輪圈等處更輔以金色塗裝點綴，進一步營造出典雅氣息。

BMW在Concorso d’Eleganza Villa d’Este展出讓每個人都希望能量產的Concept Touring Coupe。
BMW在Concorso d’Eleganza Villa d’Este展出讓每個人都希望能量產的Concept Touring Coupe。
Concept Touring Coupe設計向328 Touring Coupe致敬。
Concept Touring Coupe設計向328 Touring Coupe致敬。
以Z4為基礎結合Shooting Brake設計。
以Z4為基礎結合Shooting Brake設計。
水箱護罩與輪圈以金色點綴。
水箱護罩與輪圈以金色點綴。
座艙部分Concept Touring Coupe則維持Z4格局，配置雙10.25吋數位儀表與中控螢幕，不過座艙所見的棕色皮革則由Poltrona Frau鋪陳，帶來溫潤且強化高級質感氛圍，而Shooting Brake身形也讓Concept Touring Coupe有著比Z4更實用的置物空間。至於動力部分BMW並未透露，但據外媒指出應會是搭載3.0升渦輪引擎具有340hp馬力設定。Concept Touring Coupe各項都很完美，唯一可惜之處就是BMW目前未有量產Concept Touring Coupe的計畫。

Concept Touring Coupe維持Z4格局。
Concept Touring Coupe維持Z4格局。
數位儀表與中控螢幕皆為10.25吋規格。
數位儀表與中控螢幕皆為10.25吋規格。
因Shooting Brake緣故所以擁有實用的置物空間。
因Shooting Brake緣故所以擁有實用的置物空間。

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