台留美學生遇襲　外交部：如有需願提供必要協助

一名赴美國紐約留學的台灣女生，日前在紐約公共圖書館（SNFL ) 遭到一位非裔女性「無差別攻擊」，外傳她事後求助外交部旅外國人急難救助電話，得到的竟只有一位「移民」律師的電話，讓她對外交部領事事務局感到相當失望。對此，外交部今（22）日回應，經查我國駐紐約辦事處5月19日接獲當事人撥打該處急難救助電話，通報曾於5月17日遇襲等情。駐處已於第一時間表達慰問及關心之意，也迅速暸解事件經過及當事人需要協助之處。
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外交部指出，據當事人表示，由於在遇襲後，圖書館人員在警察尚未抵達前即讓該名疑似施暴者離開，因此將對圖書館提告。我國駐紐約辦事處即依據《旅外國人急難救助實施要點》，將該處合作律師及紐約亞裔律師協會等聯絡資訊提供當事人參考運用，同時也說明，如果後續有需要，樂願提供必要協助。我國駐紐約辦事處並依例與當地執法單位保持密切聯繫，提請相關單位保護我國國人及僑民安全。
外交部重申，非常重視海外僑胞及留學生的安全，同時譴責任何形式的暴力行為，包括種族仇恨及歧視、言語及肢體暴力等，外交部將請駐美各處持續與旅美僑胞及留學生保持聯繫，適時提供必要協助。外交部再次提醒旅外國人、僑胞、留學生，如果遇到攸關人身安全的緊急事件，除採取個人自我保護措施外，請立即與當地執法機關或鄰近的我國駐外館處聯繫，尋求協助。
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