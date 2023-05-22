特企／2023「歐德百林計畫」啟動 以實際行動守護地球
種樹是最友善地球的綠色行動！台灣家居業領導品牌歐德集團為保森林資源永續，響應聯合國永續發展目標SDGs15：「保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化」，多年前即在德國進行有計畫循環造林，提供來自歐洲人造林的健康環保綠建材，帶給國人綠色無毒的自然居家。日前再度前往德國植樹，以實際行動守護大地母親，同時宣告2023「百林計畫」啟動。
本報訊
歐德集團人造林位處於德國東南角巴伐利亞森林，巴伐利亞森林國家公園坐落於德國與奧地利交界處，建立於1970年，占地面積24250公頃，是德國第一座國家公園，也是中歐地區最大的未被破壞保護區域。歐德集團每年所使用的德國人造林板材，相當於20.82座大安森林公園一年之碳吸量。響應種樹減碳，除了遠赴德國，也在台灣發起「百林計畫」，以種植100座樹林為使命，回饋台灣這塊土地，以行動守護地球。
隨著健康意識興起，民眾越來越注重健康保健，綠建材成為許多人的裝修首選。歐德集團為業界唯一全系列板材榮獲內政部「綠建材標章」認證，製程嚴格把關，符合健康環保標準。系統家具減少了傳統木工裝潢時所造成的粉塵與噪音，施工期短，搬家時可搬遷，並可隨家中成員變化擴充、調整，延長系統家具使用年限，不浪費資源，廣受消費者喜愛。
在充滿感恩的季節，歐德系統傢俱推出「係金ㄟ！歐德婦幼慶送黃金金幣」，即日起至2023／5／31止，更多活動詳情，請至歐德傢俱官網查詢。
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