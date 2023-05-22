已故淫亂富商自認握風流把柄　曾想要脅比爾蓋茲

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報導引述知情人士披露，比爾蓋茲2010年左右結識俄國女橋牌選手安托諾娃（Mila Antonova），當時女方20多歲。艾普斯坦是2013年認識女方，之後還出錢讓她到軟體編碼學院就讀。艾普斯坦2017年發電郵給比爾蓋茲盼對方墊付這筆錢。
但艾普斯坦發電郵的時機，恰好是他沒能說服比爾蓋茲加入他想與摩根大通（JPMorgan Chase）成立一間數十億美元慈善基金之際。據看過電郵者說，內容給人的感覺是艾普斯坦想威脅，若不維持聯繫就要揭發比爾蓋茲的風流韻事。
一名比爾蓋茲的發言人說：「蓋茲先生與艾普斯坦為慈善計畫而單獨會面過。在多番遊說蓋茲先生加入未果後，艾普斯坦就想拿一段往事威脅蓋茲先生，但沒成功。」
艾普斯坦被控2006年性侵幾名女性，年紀最輕者僅14歲，他因認罪招攬未成年人賣淫一度在佛州入獄。後來「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）揭露另有數十名女性受害後，艾普斯坦2019年被捕，他與政商名流圈錯綜複雜的關係與仲介賣淫網絡才曝光，當年稍晚他在候審期間死於看守所內，醫檢人員判定是自殺。
現年67歲的比爾蓋茲先前表示只與艾普斯坦見過幾次面，都是討論慈善計畫，他對此感到遺憾並稱與對方見面是個錯誤。
安托諾娃不願談及比爾蓋茲，只說她在與艾普斯坦見面時不認識對方，「我對他（艾普斯坦）是罪犯或曾別有居心等都沒意見。當時純粹只是覺得他是成功的商人且想幫忙。我對他這人及所作所為感到噁心」。
華爾街日報指出，從2008年第一次出事後到他過世期間這多年，艾普斯坦整日忙於和政、商、學界與名流往來，善於利用這些人脈遂行私慾，當與某位名人間的關係走味後便反過來整對方。
文件顯示，從2011年起比爾蓋茲排定與艾普斯坦的會面超過6次，包括於艾普斯坦的紐約豪宅。飛航記錄顯示比爾蓋茲2013年3月從紐澤西州飛往佛州時搭的還是艾普斯坦的私人飛機；同月兩人還在法國與一名諾貝爾和平獎委員會的官員會面。
比爾蓋茲曾說橋牌是雙親所教，成為他的嗜好之一，後因打牌結識安托諾娃。女方的領英（LinkedIn）簡歷顯示，她曾於2000到2005年在俄國的大學就讀，後來到美國成立一間橋牌俱樂部，之後又有軟體工程師等多個頭銜。
2010年一段網路上的影片裡，安托諾娃談及關於她與比爾蓋茲在一場橋牌巡迴賽相遇和對弈時稱「我沒有打贏他，不過我都試著用腳踢他」。
知情人士指出，艾普斯坦2017年因安托諾娃一事來聯繫時，比爾蓋茲與女方間已結束關係多年。艾普斯坦發電郵給比爾蓋茲，要後者墊付安托諾娃上軟體編碼學校的費用，金額對兩人而言是九牛一毛，但語氣給人的感覺是艾普斯坦知道對方與安托諾娃有段情，且不排除公諸於世。
比爾蓋茲的發言人表示，比爾蓋茲沒墊付這筆錢，「蓋茲先生與艾普斯坦沒有金錢往來」。
比爾蓋茲和妻子梅琳達．蓋茲（Melinda French Gates）2021年離婚，結束兩人長達27年的婚姻。當時有媒體報導稱這段婚姻告終與蓋茲婚外情有關。梅琳達還質疑蓋茲為何要跟形象極差的艾普斯坦見面。（譯者：陳亦偉）1120522