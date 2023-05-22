廢棄幾十年老井藏啥？他們狂掏「捕獲2毫米神秘蟲」：是地底生物
Youtube頻道「うごめ紀」常常到各地探尋各種生物，近期帶著昆蟲學家共同將一個幾十年沒用過的老井抽乾，接著用工具調查從中吸上來的泥沙與水，沒想到真的讓他們找到一些「神奇生物」，影片發布後引起許多網友的興趣，目前已播放105萬次。
記者李惠婷/綜合報導
影片發布於3月，「うごめ紀」為了尋找稀有的地下水生生物，取得老井主人的同意後，偕同昆蟲學家將電動泵放入深井中抽水調查，並在水泵末端安裝網子以搜集吸到的泥沙及生物。在第一次的嘗試中沒有發現任何活物，但在第二次搜集時，他們發現一隻「劍水蚤屬（ケンミジンコ）」的生物，牠體型小到肉眼很難辨識。
這次的成功給他們帶來信心，期待之後的作業中是否能發現更多不同的生物，於是再次進行搜集及觀察的重覆動作，不過情況並不順利，僅找到一些小貝殼及掛在井壁上生活的蜘蛛，隨著一次次的碰壁，太陽漸漸西沉，在完全天黑前只剩最後一次機會。
皇天不負苦心人，他們回家檢查蒐集到的井水，用顯微鏡觀察時發現一種名為「メクラミズムシモドキ」的軟甲殼類動物，牠的長度只有2毫米，身軀潔白，看起來就是他們想找的地底生物。同行的昆蟲學家介紹，「メクラミズムシモドキ」屬海蟲科，據說原本是生活在海洋的海蟲，後續為適應陸地地下水生態而進化成眼前的物種，不過他們找到的僅是一具屍體，但這也讓他們足夠興奮！
該影片在網上廣為流傳，已有超過105萬次的播放量，網友回覆「地下系列充滿了無法預料的東西，所以很有趣」、「地下水裡面的生物好神奇」、「能找到這麼小的蟲真是太令人興奮了」、「大人在認真玩耍的感覺是最好的」。