測謊證據擬取消　司法院、法務部意見不同

測謊到底能不能成為定罪證據，至今爭議不斷，立法院司法及法制委員會今（22）日併案審查《刑事訴訟法》部分條文修正草案。司法院認為，測謊有高度爭議性，在司法實務運作上也因測謊結果致江國慶等冤案發生，特明定排除測謊結果不得作為認定犯罪事實存否的證據。法務部則持反對意見，認為應由法院在個案中認定逐步形成見解，不宜明定。立委曾銘宗表示，以國民黨立委，他贊成再開公聽會聽聽大家意見，他強力支持司法院，排除測謊。
記者潘千詩／台北報導
司法院擬在《刑事訴訟法》新增第160條之1明定「測謊之結果不得作為認定犯罪事實存否之證據。但作為爭執被告、被害人或證人陳述之證明力者，不在此限。」另提第198條之1引進私選鑑定制度。
在測謊部分，司法院認為，測謊是透過儀器判斷「受測者」的「記憶」與「陳述」是否相符，受測對象是人，情緒、生心理在不同時間不可能全相同，說謊時不一定都會產生說謊反應，如果受測者主觀認知與事實不符，或「記錯了」、「忘記了」，測謊都可能失準。
司法院舉美國及德國司法實務為例，稱美、德均已排除測謊結果的證據容許性及調查必要性，而不得作為認定犯罪事實的證據。
法務部持反對意見，認為不宜在《刑訴法》訂定測謊鑑定結果無證據能力的規定，應由法院於實務個案中認定逐步發展形成見解；若法院認定結果仍有歧異，最終可由最高法院大法庭統一法律見解；而測謊報告的可信性，可透過訂定更嚴謹且縝密標準作業程序予以確保。