NBA季後賽／「士官長」Butler嘲諷全開 幫對手喊暫停表情太經典
邁阿密熱火在東區決賽第3戰以128:102大勝波士頓塞爾提克，系列賽取得3:0優勢。而在比賽中「士官長」Jimmy Butler在球隊打出高潮後，做出「喊暫停」的手勢，背後的故事也吸引了球迷關注。
運動中心/綜合報導
在G2塞爾提克前鋒Grant Williams在挑釁Jimmy Butler之後，被後者追著打4球，最終熱火在末節一度落後達9分的情況下逆轉贏球，而這一幕也可能將成為今年東決最標誌性的一景。
Butler本季在季後賽目前為止的表現，讓人嘆為觀止，不僅僅是他不斷「點名」打爆對位自己的優秀防守者，更在於他的垃圾話「言出必行」，讓一些球迷重溫了老派籃球的經典復古感。
在東決G1，Al Horford曾在比賽中命中一顆三分球後，做出幫對手喊暫停的手勢，動作相當嘲諷；而Butler也沒有忘記這件事，今天在第三節打爆對手後，也做出了同樣的動作。
Butler這場比賽13投5中，拿到16分8籃板，表現只能說是一般。不過他讓這支熱火相信球隊能夠去挑戰冠軍，帶給了自己的隊友自信，這也是「東區老八」今年能夠屢次下克上的原因。