轟侯友宜同框涉收賄議員喊反黑金 賴陣營嗆「你好意思？」
新北市長侯友宜今（22）日上午出席市政活動時，對於綠委陳歐珀捲入詐騙集團風波，批評民進黨號稱反黑金貪腐，卻越打越多，質問主席賴清德不用說明清楚嗎？對此賴清德競辦發言人陳世凱反嗆，今日最諷刺的畫面，莫過於侯友宜說反黑金的同時，背後站的是收賄一審被判刑10年的國民黨議員周勝考，而當初周參選議員連任，侯友宜更是全力支持，反嗆「好意思說反黑金？」
記者陳威叡／台北報導
對於國民黨連日來爆料，綠營黨政高層與詐騙集團關係非淺，出示im.B關係人陳正修與包括台南市長黃偉哲等人合照。侯友宜今日受訪痛批民進黨，執政後號稱要反黑金貪腐，卻越打越多，「難道副總統賴清德不用出來說清楚嗎？」
對此陳世凱下午出面受訪，也出示陳正修與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政合照，呼籲國民黨應該要講清楚，若要看照片說故事，「那這兩個故事又是什麼？」
陳世凱強調，賴清德接任主席後，嘴巴說反黑金，行動上也是反黑金，而今日最諷刺的畫面，莫過於侯友宜說反黑金的同時，背後站的是收賄一審被判刑10年的國民黨議員周勝考，而當初周參選議員連任，侯友宜更是全力支持，反嗆「好意思說反黑金？」
此外陳世凱表示，請教侯友宜又認為前立委顏寬恆與宜蘭縣長林姿妙是否清白？請說清楚、講明白，不要說一套做一套，也應該好好面對黨內說明總統黑箱提名。
陳世凱最後說，總統選舉大家應該聚焦參選人對國政的熟悉度，尤其台灣面對新的國際局勢，包括外交、兩岸處理能力才是所有參選人必須面對的，更重要的事如何定位國家的未來，呼籲侯友宜與其他參選人，「好好談國政，好嗎？」