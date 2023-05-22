《嗨！營業中2》收視制霸全台 庹宗康為這件事「狂電姚元浩」
實境節目《嗨！營業中》第二季於5月20日開播第一集收視制霸全台，有效收視2.54榮登整週綜藝節目總冠軍成績驚人。第一集結尾庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎、鹿希派、李玉璽、曾沛慈、婁峻碩於台東高山上合體。第二集將進入白熱化階段，觀眾千萬不要錯過。很多觀眾留言抗議靈魂人物庹宗康不見了？本週將以督導身分突擊大家營業狀況，庹宗康也因為夥伴們上餐太慢狂電姚元浩 。
記者楊穎軒／綜合報導
收視成績全台制霸，姚元浩開心地說：「要大慶祝了！很開心可以在週六晚上給大家一個溫馨歡樂的夜晚，看到許多觀眾是一家人一起收看，希望大小朋友們可以繼續陪我們營業下去，謝謝你們的支持，謝謝大家！」
莎莎說：「經過111天的等待還有成員的變動，原本很擔心觀眾會不會忘記我們了，520那天跟夥伴們聚在一起看了首播，看到播出後才發現原來大家一路真的都好煎熬，合夥人不去人蛇集團工作真的好可惜，這兩個小時大家邊看邊大笑，時不時一直嘲笑彼此，看完後我也有跟自己信心喊話『《嗨！營業中》不管是幕前幕後都超級認真，我們的努力和用心一定會被大家喜歡的 』，今天看到收視率開出紅盤有一種看到放榜有好成績一樣的感動和開心，謝謝大家！謝謝你們沒有忘記我們！」
製作公司好看娛樂表示：「感謝大家的肯定，一直以來好看娛樂很認真在作節目內容，《嗨！營業中》第二季有那麼好的成績非常開心，也呼籲大家《嗨！營業中》 第二季每週六台視晚上8:00首播 、 晚上10:00於Netflix上架、5月21日起每週日衛視中文台晚上8:00播出，請準時鎖定。」