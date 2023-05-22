飛龍瀑布搜救第二日遇雨暫停！下午變天撤退 3人仍失聯
屏東霧台飛龍瀑布20日發生溯溪意外，一行10人其中5人獲救，2人確認罹難，另有3人仍失聯，今（22）日清晨5時30分，搜救團隊再次出發進行搜索，並空拍機大面積搜尋，但下午霧台地區開啟下起短暫陣雨，搜救小組只好暫時撤退，預計明天將再次進行搜救，把握最後的救援黃金72小時。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，該組溯溪團由10人組成，成員包括台大登山社成員、山難救助協會中區搜救委員會教官等等，多是經驗豐富的高手，未料卻因遇上大雨導致溪水暴漲，其中5人遭沖走，釀2死3失聯。至於相關責任部分，對此，屏東地檢署指出，現階段以搜救為優先，後續才將調查釐清責任。
屏東縣消防局表示，稍早受對流回波發展影響，山區開始出現短暫陣雨及發生雷雨機會情形，因此4組搜救隊員，都暫先撤退回前進指揮所，明天將繼續把握救援黃金72小時，分3組進行搜索，但相關計畫，仍須依天候狀況滾動修正。
至於37歲彭女大體，今日也順利由直升機順利吊掛回屏東特搜大隊，目前剩下還有3名隊員失聯，台南的蕭姓男子、台中的黃姓男子，以及台中的27歲陳姓女子。
而經過屏東地檢署相驗，兩名罹難者死因初步判斷均為生前溺水，遺體已由家屬領回，檢方後續也陸續訊問相關證人及證據調查，就事實發生經過及責任歸屬加以釐清。