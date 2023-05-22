雪莉「生前遺作」上架Netflix！《女孩，四繹2》傳6月有望公開
南韓女星雪莉（Sulli）以女團f(x)身分出道，演藝生涯跨足影視歌三棲，卻在2019年10月14日離世，享年25歲，她生前最後一部作品為Netflix原創電影《女孩，四繹》第二部曲，第一部曲由IU主演，已於2019年播出，第二部曲預計2020年發行，因雪莉離世而停擺拍攝計畫，近日突然傳出Netflix將公開雪莉這部遺作，讓粉絲全淚崩喊：「是留下來最好的520禮物。」
記者賴禹妡/綜合報導
《女孩，四繹》第二部曲由雪莉主演，原先預計在2020年播出，但因遇到主演雪莉離世，發行計畫生變，雪莉在5篇短篇電影中已經拍完其中2篇，當時製作公司表示還在討論是否會公開雪莉遺作，之後就沒了下文，但20日網路上卻突然瘋傳巴西Netflix預計在6月16日上架，引起熱烈討論。
對此，有韓媒向Netflix南韓官方關係人求證，對方回覆「《女孩，四繹》二部曲是否會在串流平台上播出，以及最終公開日期正在全面討論中。」巴西Netflix播放清單的目錄裡，還預告將會公開雪莉演出時的幕後花絮，以及關於擔任主演的訪問，這也是雪莉生前留下的最後一部作品，讓不少粉絲忍不住淚崩哭喊：「是留下來最好的520禮物。」
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