NBA／國際賽天王！甜瓜3屆奧運金牌在手 美國隊史得分榜與KD齊名
「甜瓜」Carmelo Anthony宣布退役，他生涯場均22.5分，總計得到28289分，雖然沒有拿過NBA總冠軍，但是隨美國隊拿下過3枚奧運金牌，奧運總得分336分、命中57顆三分球，都是美國隊史第二的紀錄。
運動中心/綜合報導
2012年倫敦奧運，美國對上奈及利亞，Anthony單場投進了10顆三分球，拿到37分，兩項數據都是美國球員在奧運的紀錄。也就此樹立他自己在國際賽的威名。
2016年8月，安東尼在對澳洲的硬仗中單場投進9顆三分球，攻下全隊最高的31分，這一場比賽讓他的奧運總得分來到293分，超越LeBron James和David Robinson。
Anthony還是美國隊史上，第一位能夠在奧運賽事裡2 度單場得分超過30分，另一位是Kevin Durant。能在允許聯防的FIBA規則下穩定的大量得分，也說明他個人能力之強。
除了奧運之外，Anthony在世界盃也曾留下自己的印記，在2006年的日本世界盃上，他帶領美國隊拿下季軍，並入選全明星5人，盃賽場均得到19.9分，在對義大利的比賽中攻下35分；即使季軍戰輸給希臘，他也拿到了全場最高的27分。