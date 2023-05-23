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日本vs.泰國哪裡比較好玩？　老司機直指「這國1特點」強勢輾壓

▲疫後旅遊復甦，國人今年1至3月出國人數已比去年2022一整年多出了60萬人次，最愛去的國家還是日本。（圖／機場公司提供）
▲疫後旅遊復甦，國人今年1至3月出國人數已比去年2022一整年多出了60萬人次，最愛去的國家還是日本。（圖／機場公司提供）

記者徐銘穗/綜合報導

新冠疫情降級後，迎來數波報復性出國潮，根據交通部觀光局最新統計，今年1到3月出國人數為208萬5700人次，較去年（2022）一整年的148萬2812人次還多逾60萬人次。日本還是台灣人最愛去的國家嗎？這個問題日前在PTT引發討論，泰國聲量竟有比日本還高的趨勢，推薦網友說「絕對泰國，光飯店就輾壓日本」。

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原PO在PTT八卦版PO文「泰國比較好玩還是日本?」，他表示台灣人最愛去日本旅遊，第二名可能會是泰國或南韓，「日、泰兩國離台灣距離沒有差很多，日式、泰式是全球有名的獨特文化風格」，兩國都將觀光業視為重點發展項目，夜生活也是亞洲知名，讓他忍不住想問「所以泰國比較好玩還是日本？鄉民更願意去哪個？」

▲Klook夏季線上旅展，可搶日本環球影城、首爾愛寶樂園等門票「買一送一」優惠。（圖／翻攝自日本環球影城官網）
▲日本是台人最愛去的國家冠軍，圖為日本環球影城。（圖／翻攝日本環球影城官網）
貼文一出即掀起熱議，挺日派網友紛紛留言「日本比較好玩」、「日本還是贏泰國不少」、「台灣第一名是日本，亞洲第一名是泰國」、「日本，泰國太熱了」、「日本四季都不同景色，超美」、「日本一年四季都能玩，還能玩雪」。

但也支持泰國的網友則說，「泰國屌打，日本真的比不上」、「日本有錢一點也好玩，但泰國沒錢也好玩，泰國勝」、「泰國，好玩的太多，價錢又便宜」、「泰國，日本其實就是高階版的台灣，沒什麼新奇」、「泰國比較好玩，是真的」、「絕對泰國，光飯店就輾壓日本」。

▲泰國飯店被認為大大輾壓日本，整體「觀光力」也比台灣還強尚不少。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲泰國飯店被認為大大輾壓日本，整體「觀光力」也比台灣還強尚不少。（圖／翻攝謝金河臉書）
財信傳媒董事長謝金河日前到泰國參訪，也曾在臉書分享在泰國的經歷，以及和台灣的發展差異，他坦言從經濟實力來看，台灣領先泰國很多，不過泰國有一項優勢是台灣遠遠不及的，那就是「觀光力」。

根據交通部觀光局最新統計，今年1到3月出國人數為208萬5700人次，最愛去的國家第一名依舊是日本，有80萬2150人次，第二名是韓國有16萬7309人次，第三是中國大陸的15萬8824人次，第四是泰國有15萬1451，第五名則是香港的14萬9202人次。
 

▲根據交通部觀光局最新統計，今年1到3月台灣人最愛去的國家第一名依舊是日本，有80萬2150人次。（圖／翻攝交通部官網）
▲根據交通部觀光局最新統計，今年1到3月台灣人最愛去的國家第一名依舊是日本，有80萬2150人次。（圖／翻攝交通部官網）

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