快艇衝浪亞巡賽　衝浪女神Kimberly封后、生涯第22面金牌

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臺灣則由臺北市滑水協會領軍「臺北滑水隊」招募共計14名選手參賽各個組別，為同樣是河川湖泊繚繞的臺北市，做足水上城市外交。「臺北滑水隊」的強大士氣在國際一戰成名，一舉拿下「2023 WWA 世界滑水協會 快艇衝浪亞洲巡迴職業賽-日本站」共6面金牌，讓世界看到臺灣、臺北！
首次擔任隊長的Kimberly陳美彤，在去年CWSA美國快艇衝浪世界錦標賽摘下Masters冠軍盃後，即決定投入運動推廣較淡出賽事，這次為了團隊再戰海外，也為個人十年滑水生涯摘下第22金，不負眾望為年輕後輩樹立「下定決心就不輕言放棄」的最佳典範。
女兒Jocelyn陳宥蓁與星予同門好姐妹Riona陳禹璇也展現年輕初生之犢不畏虎的氣勢，兩人初戰日本賽，卻表現非常穩定，在快艇衝浪Girls Wakesurf組別獲得一金一銀。
「2023 WWA 亞洲職業巡迴賽」共計四站，分別在大阪、臺北、曼谷、香港舉行。第二站臺北將由「臺北市滑水協會」與「臺北市政府體育局」以及「中華民國滑水總會」共同舉辦。「2023 臺北國際滑水公開賽」訂於 8月30日（三）至9月3日（日）， 本次預計有十大城市將來臺北水岸互動交流，盛況可期。