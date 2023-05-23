中職／林威助2連霸卻要被撤換？兄弟「換助風波」懶人包（更新）

快艇衝浪亞巡賽　衝浪女神Kimberly封后、生涯第22面金牌

▲臺灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤再度國金。照片提供STARFiSH星予公關
▲臺灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤再度國金。照片提供STARFiSH星予公關

運動中心/綜合報導

2023年WWA世界滑水協會亞洲巡迴職業賽日本站，台灣快艇「衝浪女神」Kimberly陳美彤和衝浪美少女Jocelyn陳宥蓁聯手摘金，我國在此項賽事共斬獲6金、2銀、3銅，而這也是Kimberly生涯在各大國際賽的第22面金牌，持續寫下紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此賽事於日本知名最大的琵琶湖舉辦，是「WWA世界滑水協會」於亞洲舉辦的快艇衝浪巡迴賽首站。此盛大賽事，裁判陣容相當國際化，包含來自加拿大Erik Anderson、日本Yoshihiro Kawasaki、Keiko Inoki 、烏克蘭Julia Shevchenko、以及美國Drew Drennan，吸引各國選手共襄盛舉。

臺灣則由臺北市滑水協會領軍「臺北滑水隊」招募共計14名選手參賽各個組別，為同樣是河川湖泊繚繞的臺北市，做足水上城市外交。「臺北滑水隊」的強大士氣在國際一戰成名，一舉拿下「2023 WWA 世界滑水協會 快艇衝浪亞洲巡迴職業賽-日本站」共6面金牌，讓世界看到臺灣、臺北！

首次擔任隊長的Kimberly陳美彤，在去年CWSA美國快艇衝浪世界錦標賽摘下Masters冠軍盃後，即決定投入運動推廣較淡出賽事，這次為了團隊再戰海外，也為個人十年滑水生涯摘下第22金，不負眾望為年輕後輩樹立「下定決心就不輕言放棄」的最佳典範。

女兒Jocelyn陳宥蓁與星予同門好姐妹Riona陳禹璇也展現年輕初生之犢不畏虎的氣勢，兩人初戰日本賽，卻表現非常穩定，在快艇衝浪Girls Wakesurf組別獲得一金一銀。

「2023 WWA 亞洲職業巡迴賽」共計四站，分別在大阪、臺北、曼谷、香港舉行。第二站臺北將由「臺北市滑水協會」與「臺北市政府體育局」以及「中華民國滑水總會」共同舉辦。「2023 臺北國際滑水公開賽」訂於 8月30日（三）至9月3日（日）， 本次預計有十大城市將來臺北水岸互動交流，盛況可期。

中斷衛冕軍5連勝！台北競技0：0逼和南市台鋼

為何蘇迪曼盃中華隊未滿額參賽、不徵召年輕球員？羽協621字回應

扯！台灣選手奪牌卻高舉中國五星旗歡呼　體育署急撇清

台灣再度舉辦WBC　12國共襄盛舉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀