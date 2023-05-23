台積電小7千萬發票沒人領 200萬也還有3中獎人未領取
今（112）年1-2月期統一發票中獎號碼已在3月25日開出，並自4月6日開放領獎。不過，財政部今（23）日公告，千萬獎項還有2張沒人領，其中一張似乎是開在台積電晶圓八廠2樓的7-ELEVEN。200萬中獎獎項也有3張沒人領。財政部提醒，領獎期限至今年7月5日，請還沒對獎的人趕快找出這期發票，也許你就是中獎幸運兒。
記者許家禎／台北報導
今（112）年1-2月期統一發票中獎號碼已在3月25日開出，其中1000萬元特別獎共有14人中獎，200萬元特獎也有12人中獎，並自4月6日開放領獎。不過，財政部今日公告，千萬獎項還有2張沒人領、200萬中獎獎項也有3張沒人領。
財政部指出，今年1到2月統一發票千萬元特別獎未領張數有2張，一張是開在新北市萬里區瑪鍊路49號的7-ELEVEN，中獎人買了飲品等共331元。另一張千萬發票則開在新竹市東區科學園區力行路25號台積電晶圓八廠2樓的7-ELEVEN，只花了90元買食品就中獎，財政部表示，領獎期限至今年7月5日。
至於今年1到2月統一發票中200萬元未領獎項的有3張，一張是在蝦皮購買420元飲品、一張在foodpanda買387元的食品，還有一張是開在Costco桃園南崁分公司，購買1290元的物品。財政部提醒，領獎期限至今年7月5日。