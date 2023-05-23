徐若瑄23歲嬰兒肥嫩照流出 合作「大咖影帝」掀粉絲回憶殺
藝人徐若瑄15歲就出道，同時在香港、日本發展，2003年事業重心再度回到台灣，至今仍活躍在演藝圈，一路紅到現在。昨（22）日徐若瑄在臉書上憶起當年東京香港來回奔波的日子，還曬出23歲和梁朝偉合作的電影照，連丁寧都直呼「好可愛！」
記者薛羽彤/綜合報導
徐若瑄在臉書上曬出多張青澀照，照片中還與梁朝偉合作，她也趁機考驗粉絲知不知道是哪部電影，笑說：「膨皮的我，當時可是有一餐吃3碗白飯的實力」。照片勾起不少粉絲回憶，紛紛解答是《每天愛你8小時》，電影於1998年上映，當時徐若瑄只有23歲，她可愛又青澀的模樣、臉蛋澎澎的嬰兒肥，一雙水汪大眼擺出無辜的表情，讓網友直誇「年輕的時候真漂亮」、「膨皮好可愛」，連丁寧都被收服誇獎她好可愛，徐若瑄笑回「沒關係姊，我們一起喝膠原蛋白飲，手牽手往前走」。
48歲的徐若瑄，曾組過「少女隊」、「黑色餅乾」，歌曲〈愛笑的眼睛〉更是她的代表作，在唱片、戲劇電影上都有亮眼成績。2015年產下兒子晉升人母，2019年憑藉《人面魚：紅衣小女孩外傳》中的黃雅惠一角，入圍第21屆台北電影節最佳女主角獎。2020年主演加監製電影《孤味》也廣受好評，去年徐若瑄首次登上台北小巨蛋，成功舉辦人生第一場大型個人售票演唱會「VIVILAND」，即便將近50歲，徐若瑄還是持續在演藝圈不斷突破自己。