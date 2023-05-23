綠營選戰主軸擬定調「民主大聯盟」 3面向找立委選將
民進黨日前陸續公布2024大選立委參選人，立委陳歐珀日前突宣布退選也引發熱議，綠營高層透露，目前黨內仍有21個待徵召與合作選區人選未出爐，會朝向跨黨派、跨世代與跨領域尋找與民主有共識的夥伴，名單在接下來幾周會陸續公布，而明年選戰主軸擬定調「民主大聯盟」，後續主席暨總統參選人賴清德也將展開跨黨派的的請益與拜會行程。
記者陳威叡／台北報導
2024大選各黨戰將陸續就定位，而民進黨與盟友現任立委包括劉世芳、蔡適應、江永昌、黃國書與林昶佐皆不參選連任，陳歐珀近日來遭爆與詐騙集團關係匪淺，為捍衛自身清白宣布退選，也引發熱議。
有民進黨高層透露，近來積極盤點21個未提名立委選區潛在人選，接下來陸續公布名單，會朝向跨黨派、跨世代與跨領域尋找與民主有共識的夥伴，也提及明年選戰擬定以「民主大聯盟」作為競選主軸。
該人士有提到，民進黨來自各個領域，在淬煉過程中，由全國各地關心台灣民主自由發展的前輩共同組成，作為台灣民主進程的引領者，凝聚台灣民主力量，需要更多的年輕夥伴投入，也象徵一代接著一代的傳承。
此外綠營人士透露，賴清德未來也將展開與跨黨派社會賢達請益及拜會，至於是否包含時代力量、台灣基進或社民黨，目前還沒有這麼具體，不會排除任何政黨。