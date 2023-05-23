電線桿貼「喵喵字條」何意？解答揭曉引爆笑：門檻太高了
看來是請教育部改革增加第三外語「貓語」時候了！一位民眾日前在路邊的電線桿上發現一張粉色字條，上面寫了7個中文字及2個阿拉伯數字拼湊起來的「貓語」，讓她看地一愣一愣，於是分享到網上請大眾一同解析，後續正確解答公布後令眾人忍不住爆笑：「攬客一網打盡，連貓都不放過」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，畫面中能看到一根電線桿的低處被貼上張粉色紙條，上面寫著「各位貓貓：16喵、喵喵！」，有趣卻難解的內容立刻引起她的興趣，發上網後也使眾人紛紛開始猜測這張字條的真正意思。網友推測「貓族語說的是：16日會集體捕捉切蛋蛋，務必注意」、「貓：這個文法有嚴重錯誤」、「其實要在第16號電線桿集合出發去尋找大秘寶」、「16號開門」。
實際上，這張字條是張貼在一家早餐店外的電線桿上，原PO經確認後說明，此為店員所貼「這是早餐店在說他們16號開始營業」，這解答引發一陣爆笑「店家特別貼出公告給只懂貓語的朋友，真貼心」、「攬客一網打盡，連貓都不放過」、「這年頭，當浪貓還要讀繁體字」、「門檻越來越高了，心累」、「沒兩把刷子怎麼出來浪」。
後續原PO 18日經過此處時，早餐店果然已營業，而那張字條似乎也如實的將營業資訊傳達給附近貓貓，原PO貼出一張貓圖表示「總之早餐店開了，貓也來了」。